Zderzenia traktora z pracowniczym busem, było bardzo groźnie

Do fatalnie wyglądającego wypadku z udziałem osobowego busa i traktora z dwoma przyczepami doszło na drodze Waplewo – Olsztynek.

Jak informują policjanci z Olsztyna, 9 sierpnia rano doszło tam do zderzenia busa przewożącego kilku pracowników do jednej z pobliskich firm logistycznych oraz ciągnika rolniczego z dwoma przyczepami, przewożącego zboże. Wstępnie ustalono, że przyczyną zdarzenia był nieprawidłowo wykonany manewr wyprzedzania wykonany przez 65-letniego kierowcę busa, który próbował tego dokonać w miejscu zabronionym – na podwójnej ciągłej, na skrzyżowaniu i w rejonie przejścia dla pieszych. Ostatecznie kierowca busa gwałtownie skręcając w prawo w kierunku drogi prowadzącej do miejscowości Waplewo zajechał drogę traktorzyście, doprowadzając do wywrócenia się ciągnika rolniczego na bok. Bus z impetem uderzył w nasyp wiaduktu.

Policjanci zbadali stan trzeźwości kierujących – obaj mężczyźni byli trzeźwi. Nikt na szczęście nie odniósł obrażeń bezpośrednio zagrażających życiu, kierowca busa natomiast już pożegnał się ze swoim prawem jazdy, a dalszych konsekwencjach zdecyduje sąd.

Paweł Palica