Większe obniżki wróciły na rynek: Ceny bydła mięsnego 14.09.2023

W bieżącym tygodniu na rynek wróciły większe spadki, które zwłaszcza w przypadku byków sprzedawanych w wadze żywej dochodzą nawet do 1,5 zł na kilogramie.

Obecnie stało się to o czym od jakiegoś czasu mówili skupujący, czyli do skupów trafia coraz więcej bydła a to znajduje odzwierciedlenie w cenach, zwłaszcza jeśli chodzi o byki i jałówki, które dość mocno potaniały. Sytuację utrudnia dodatkowo fakt, że obecnie wstrzymane są uboje rytualne na wysyłkę do Izraela, a to powoduje mniejsze zapotrzebowanie na mięso wołowe.

Ceny na dzień 14.09.23 na podstawie ankiety telefonicznej:

W przypadku skupu w wadze żywej obowiązują następujące ceny:

– byki 8 – 13 zł netto/kg

– jałówki 5,5 -13 zł netto/kg

– krowy 4,5 – 10 zł netto/kg

Za wagę bitą ciepłą WBC skupujący oferują następujące stawki:

– byki 17,5 – 21 zł netto/kg

– jałówki 17 – 22 zł netto/kg

– krowy 13- 18 zł netto/ kg

Górne widełki cenowe obowiązują przy dostawach powyżej 5 sztuk i dotyczą bydła ras typowo mięsnych.