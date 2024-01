W środę kontrakty na pszenicę i rzepak nadal rosły. Wciąż duży eksport Ukrainy i Rosji. Ceny zbóż na Matif 10.01.2024

Po wtorkowych podwyżkach ceny kontraktów terminowych na zboża i rzepak w środę w Paryżu znów szły w górę, choć trudno mówić o spektakularnych podwyżkach.

Pszenica zdrożała o 2 EUR/t do 221,5 EUR/t na Matif. W Chicago wzrost był zupełnie symboliczny i wyniósł 0,75 ct do 610,75 ct/bu (204,70 EUR/t).

Jak informuje serwis Kaack, w grudniu Ukraina wyeksportowała 4,8 mln ton produktów rolnych, a więc więcej niż wtedy, kiedy obowiązywało porozumienie zbożowe. Nadal wysoki eksport notuje Rosja; największy beneficjent ostatniego przetargu egipskiego, w wyniku którego 360 tys. ton pszenicy trafi tam właśnie z Rosji, a 60 tys. ton z Ukrainy.

Cena rzepaku wzrosła wczoraj o 3 EUR/t do 426,00 EUR/t, a w Chicago cena soi spadła o 12,00 ct do 1236,50 ct/bu (414,44 EUR/t). Spadek ceny soi za oceanem to wynik wysokiego potencjału eksportowego Brazylii ocenianego na 98,4 mln ton (przy zbiorach na poziomie 155,3 mln ton), czyli niewiele mniej wobec rekordowych 101,8 mln ton z poprzedniego roku. Dużo lepsze mają być zbiory w Argentynie szacowane na 50 mln ton.

Kukurydza zdrożała w środę tylko minimalnie – o 0,5 EUR/t do 193,75 EUR/t, zaś na CBoT o o 0,25 ct do 459,50 ct/bu (165,01 EUR/t). I chociaż analitycy spodziewają się redukcji prognozy zbiorów dla Brazylii przez WASDE, to nadal ma ona być na niezwykle wysokim poziomie 126,5 mln ton. Sporą rolę na rynku może odegrać Argentyna; tam warunki pogodowe sprzyjają, a po tragicznym zeszłym roku może nadejść rekordowy z produkcją na poziomie 56 mln ton i eksportem na poziomie 41 mln ton wobec 23 r/r.