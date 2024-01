W skupach dzieje się niewiele, ale widać duże zapotrzebowanie na owies, co przekłada się na jego ceny: Ceny zbóż 23.01.2024

Kolejny tydzień nowego roku rozpoczynamy bez większych rewolucji cenowych, i jedynym wyróżniającym się pod względem ceny zbóż jest owies, którego ceny w wielu miejscach przekraczają już znacznie 900 zł/t. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 23.01.2023 r.?

W dalszym ciągu ruch w punktach skupowych pozostaje niewielki i rolnicy posiadający zboże na sprzedaż nie ustawiają się tłumnie w kolejkach, aby je sprzedać. Wynika to oczywiście ze stawek jakie są oferowane, które w dalszym ciągu nie satysfakcjonują sprzedających.

Co prawda słyszy się obecnie, że jest nieco więcej zapytań dotyczących sprzedaży ziarna ze strony firm handlowych, które sondują rynek. Jednakże ze względu na spowolnione tempo eksportu z kraju, niewielki popyt na zboża ze strony przetwórców oraz zniżkujące ceny na giełdach światowych, trudno liczyć na wyraźne zwyżki cen w najbliższych tygodniach.

Wszystko to powoduje, że obecnie za pszenicę o zawartości białka 14 proc. w portach można otrzymać maksymalnie 1060 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są dużo niższe i zaczynają się od cen na poziomie nawet 750 zł/t i ta minimalna cena obowiązuje już od wielu tygodni. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej za którą skupujący oferują ceny na poziomie od 660 do 850 zł za tonę.

Dużych zmian nie widać także w przypadku jęczmienia i obecnie stawki rozpoczynają się od 590 zł/t., a maksymalną ceną jest natomiast obecnie 800 zł zboża paszowego. Jak zawsze lepsze stawki obowiązują w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego, który wyceniany jest obecnie od 600 zł/t do nawet 840 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 600 do maksymalnie jest to 740 zł/t.

Również w przypadku żyta nie widać znacznych ruchów cenowych i za żyto konsumpcyjne można dostać maksymalnie 650 zł, a ceną minimalną jest 530 zł/t, zaś ceny żyta paszowego znajdują się w przedziale od 500 do 620 zł/t. Nieznacznie w górę ruszył rzepak, ale dalej jego ceny oscylują na stosunkowo niskich poziomach i jego maksymalna cena znajduje się obecnie na poziomie 1890 zł/t, a minimalnie skupujący płacą 1690 zł/t.

Bez zmian rozpoczyna tydzień kukurydza, której minimalna cena wynosi obecnie 630 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 760 zł/t. Z kolei wysoko plasują się ceny za owies, którego na rynku wyraźnie brakuje i maksymalnie kupujący są skłonni zapłacić nawet 920 zł za tonę. Oczywiście ceny minimalne są sporo niższe, ponieważ startują z poziomu 620 zł za tonę, ale nie jest ich zbyt wiele.