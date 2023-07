Uprawiając zboża zainwestuj w wilgotnościomierz. Przegląd urządzeń i ceny

Jesteśmy właśnie na początku żniw, a to dobry czas aby, jeśli jeszcze nie posiadamy wilgotnościomierza do zbóż, aby go nabyć. To urządzenie pozwala w najbardziej optymalny i precyzyjny sposób określić moment zbioru. Sprawdzamy zatem, co obecnie oferuje rynek.

Obecnie trudno wyobrazić sobie zbiór, czy to zbóż, czy też oleistych bez pomocy takich urządzeń jak wilgotnościomierze, które w miarę precyzyjnie pozwalają określić parametry wilgotnościowe danego materiału.

Właśnie te parametry będą rzutować zarówno na późniejsze przechowywanie jak i mają ogromne znaczenie jeśli ziarno sprzedajemy od razu spod kombajnu, gdyż pozwala to uniknąć ewentualnych potrąceń za niespełnienie parametru wilgotności.

Przeglądając oferty rynkowe mamy w tym względzie wiele urządzeń, które cenowo znajdują się na w miarę przyzwoitych poziomach i poniżej przedstawiamy kilka modeli najpopularniejszych w naszym kraju wilgotnościomierzy.

Supertech

Duńska marka wilgotnościomierzy Supertech jest doskonale znana na polskim rynku dzięki firmie Serafin, która oferuje kilka rodzajów wilgotnościomierzy tego producenta. Jednym z popularniejszych jest model Superpoint, który pozwala na wykonywanie pomiarów metodą pojemnościową w zakresie od 5 do 50 proc. wilgotności zależnie od rodzaju nasion. Dokładność pomiaru szacuje się na +/- 0,5 proc. Urządzenie wyposażone jest w automatyczną kompensację temperatury i automatyczne wyliczanie średniej z ostatnich czterech pomiarów. Z uwagi na szybką i łatwą obsługę producent poleca ten wilgotnościomierz również do pracy polowej przy kombajnie, koszach przyjęciowych czy magazynach. Wilgotnościomierz jest skalibrowany fabrycznie dla 19 rodzajów nasion, ale jego możliwości są dużo większe i właściwie wszystkie uprawiane zboża czy oleiste mogą być nim mierzone. Cena urządzenia to 2022 zł brutto.

Kolejnym z oferty tego producenta wilgotnościomierzem jest tester Farmpoint. Oferuje on odczyt cyfrowy z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, a samo urządzenie składa się z komory testowej i zakręcanej pokrywy dociskowej ze wskaźnikiem ucisku. Wyposażono je w podświetlany wyświetlacz z menu w j. polskim, automatyczną kompensacja temperatury a komora pomiarowa wykonana jest z polerowanego aluminium do której zasypywane jest pełne ziarno. Dokładność pomiaru wynosi +/- 0,5 proc. a zakres pomiaru wilgotności od 5 do 50 proc. Producent wycenia to urządzenie na 1700 zł brutto. Obydwa urządzenia mają 4 letnią gwarancję.

Dramiński

Polska firma Dramiński posiada w swojej ofercie kilka tego typu urządzeń, jednak jednymi z najpopularniejszych są modele GMM Mini i TwistGrain pro, które posiadają 3 letnią gwarancję producenta. Pierwszy z nich ma możliwość pomiaru ponad 30 gatunków zbóż, roślin oleistych, strączkowych i traw. Zakres pomiaru w zależności od gatunku wynosi od 3,8 do 43 proc., a średnia dokładność to +/- 0,5 proc. Cena wynosi 1260 zł brutto.

W przypadku modelu TwistGrain pro istnieje możliwość pomiaru 90 różnych surowców. Jeśli ta ilość byłaby za mała to istnieje możliwość dopisania kolejnych kalibracji dla innych produktów. Urządzenie pozwala na uzyskanie dokładności pomiarowej na poziomie +/- 0,5 proc. Ponadto miernik ma wbudowany port USB, który umożliwia aktualizację oprogramowania oraz zapisywanie wyników wraz z archiwizacją danych, a wewnętrzna pamięć pozwala na zapisanie nawet 400 analizowanych gatunków. Cena wynosi natomiast 1740 zł brutto.

Wile

Urządzenie Wile 55 mierzy wilgotność całych ziaren metodą pojemnościową w zakresie od 8 do 35 proc. w zależności od gatunku. W przypadku nasion roślin oleistych jest to przedział pomiędzy 6 a 25 proc. Dokładność pomiaru wynosi +/- 0,5 proc. Model ten ma dwa czujniki temperatury, które automatycznie kompensują wpływ temperatury ziarna i otaczającego powietrza, korygując wyświetlany wynik wilgotności zboża. Cena urządzenia to 1330 zł brutto.

Unimeter Digital

Test w tym urządzeniu oparty jest na miażdżeniu i ściskaniu ziarna. Tester ten posiada automatyczny pomiar temperatury ziarna, a mechanizm miażdżący i pomiarowy działają w systemie zamkniętym, który zapobiega utracie wilgotności i wpływowi czynników zewnętrznych na wynik pomiaru. Dzięki miażdżeniu, zamkniętemu cyklowi pomiarowemu i stałemu naciskowi dokładność pomiarów jest zachowana nawet w przypadku świeżo zebranego ziarna. Zakres pomiarowy wynosi od 2 do 50 proc. a błąd pomiarowy może wynosić 0,5 proc. Cena testera to 1379 zł brutto.