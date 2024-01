To nie jest dobry czas na sprzedaż zboża, ale czy będzie lepszy? Ceny zbóż 19.01.2024

Niestety nie ma obecnie zbyt wielu dobrych informacji dla rolników, którzy planują obecnie sprzedać posiadane przez siebie zboża, ponieważ ceny cały czas znajdują się na niezadowalających dla nich poziomach. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 19.01.2023 r.?

Handlowy pat – tym określeniem można obecnie określić sytuację, jaka ma miejsce na rynku zbożowym w kraju. Ceny cały czas nie chcą rosnąć i wahania cenowe ograniczają się tak jak wcześniej do poziomu 10-20 zł na tonie zarówno w górę jak i w dół, co nie przyczynia się do zasadniczej zmiany sytuacji.

Niestety nie widać obecnie żadnych większych sygnałów odnośnie zmiany, gdyż firmy paszowe mają dobre pokrycie w surowiec i kupują głównie na bieżące potrzeby, a i tak mają problemy z pozyskaniem większych partii ziarna. Coraz większe zapotrzebowanie zaczyna się pojawiać na dobre jakościowo ziarno do celów konsumpcyjnych, ale nie znajduje to zbyt dużego przełożenia na ceny.

To wszystko sprawia, że obecnie za pszenicę o zawartości białka 14 proc. w portach można otrzymać maksymalnie 1060 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są dużo niższe i zaczynają się od cen na poziomie nawet 760 zł/t i ta minimalna cena obowiązuje już od wielu tygodni. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, za którą skupujący oferują ceny na poziomie od 650 do 840 zł za tonę.

Bez zmian kończy tydzień jęczmień i obecnie stawki rozpoczynają się od 590 zł/t., a maksymalną ceną jest obecnie 790 zł/t zboża paszowego. Jak zawsze lepsze stawki obowiązują w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego, który wyceniany jest obecnie od 600 zł/t do nawet 840 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 600 do maksymalnie jest to 750 zł/t.

Również w przypadku żyta nie widać zmian cenowych i za żyto konsumpcyjne można dostać maksymalnie 650 zł, a ceną minimalną jest 530 zł/t, zaś ceny żyta paszowego znajdują się w przedziale od 500 do 620 zł/t. Nieznacznie w górę ruszył rzepak, ale jest to zmiana o zaledwie 10 zł na tonie i jego maksymalna cena znajduje się obecnie na poziomie 1860 zł/t, a minimalnie skupujący płacą 1650 zł/t.

Z kolei w przypadku kukurydzy zanotowaliśmy spadek o 10 zł na tonie i minimalna jej cena wynosi obecnie 630 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 760 zł/t.