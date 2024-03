Tanieje rzepak: Ceny zbóż 29.03.2024

Ostatni przedświąteczny dzień handlowy na krajowym rynku przynosi dalszą stabilizację cen i tylko nieznaczne ruchy cenowe, gdyż duża część firm utrzymuje cenniki z początku tygodnia. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 29.03.2024 r.?

W przeciągu całego przedświątecznego tygodnia ruch w skupach nie był zbyt duży i nie zmieni się to również i dziś. Przetasowania cenowe są bardzo nieznaczne i w większości przypadków oscylują w przedziale 10-20 zł na tonie zarówno w górę jak i w dół, choć trzeba przyznać, że obniżek nie jest zbyt wiele.

Krajowa stabilizacja cen dzieje się niejako w opozycji do wzrastających na rynkach światowych cen np. pszenicy czy kukurydzy, ale z drugiej strony firmy przetwórcze są bardzo dobrze zaopatrzone i nie widzą potrzeby dokonywania większych zakupów, co zresztą byłoby mocno utrudnione, ponieważ również rolnicy nie palą się zbytnio do sprzedaży, tym bardziej, że zajęci są pracami polowymi.

To wszystko sprawia, że obecnie za pszenicę konsumpcyjną o zawartości białka 14 proc. w portach można otrzymać maksymalnie 960 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są dużo niższe i zaczynają się od cen na poziomie 630 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym-zachodzie kraju, a najtaniej na południowym-wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, za którą skupujący oferują ceny na poziomie od 570 zł/t, a maksymalnie nie dostaniemy więcej jak 710 zł za tonę.

Stabilne pozostają stawki za jęczmień paszowy i rozpoczynają się one od 500 zł/t., a maksymalną ceną jest obecnie 730 zł/t. Jak zawsze lepsze stawki obowiązują w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego, który minimalnie wyceniany jest nieznacznie wyżej, bo ceny startują od 510 zł/t, ale ceny maksymalne nie uległy zmianie i cały czas najwyższą stawką jest 780 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 500 do maksymalnie 660 zł/t.

Niewiele dzieje się również w przypadku żyta i za żyto paszowe minimalne stawki zaczynają się od poziomu 440 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 560 zł/t. Trochę lepiej jest w przypadku żyta konsumpcyjnego za które można dostać maksymalnie 600 zł, a ceną minimalną jest 480 zł/t. Nieznacznie traci natomiast rzepak, gdzie minimalnie skupujący płacą 1650 zł/t, a maksymalnie są skłonni zapłacić 1880 zł/t.

Od wielu już tygodni stabilne pozostają ceny kukurydzy, której minimalne wyceny oscylują wokół poziomu 600 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 740 zł/t. Zmian nie notujemy również w przypadku owsa za który skupujący są skłonni zapłacić nawet 920 zł za zboże o najlepszych parametrach gęstości, a minimalnie za słabsze parametry jest to poziom 670 zł za tonę.