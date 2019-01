SulfoPROFIT – nowy nawóz siarkowo-wapniowy do nawożenia roślin uprawnych i gleby

Siarka jest aktualnie bardzo ważnym składnikiem pokarmowym dla roślin uprawnych [McGrath, Zhao 1995; Schnug, Haneklaus 1998]. Zmniejszenie imisji siarki, związane ze znacznym ograniczeniem jej emisji z zakładów energetyki zawodowej, spowodowało obniżenie jej poziomu zarówno w atmosferze, jak i glebie do poziomu niewystarczającego dla roślin uprawnych (Brown et al. 1997).

Pierwiastek ten wpływa na poziom plonowania i jakość produktów roślinnych, a także zwiększa tolerancję roślin na stresy biotyczne i abiotyczne [Zhao i in. 1997; Györi, 2005; Sharma et al. 2009; Singh, Singh 2014.]. Siarka ma również znaczący wpływ na wartość wypiekową ziarna pszenicy (Haneklaus et al.1992, Sahota 2006; Tea 2007). Stwierdzono, że udział siarki w składzie chemicznym roślin jest duży i zajmuje ona miejsce po węglu, wodorze, tlenie i azocie [Scherer 2001]. Znaczenie siarki w prawidłowym wzroście i rozwoju roślin jest wszechstronne, ale najważniejsza rola wynika z występowania tego składnika w większości białek. Wchodzi ona w skład aminokwasów egzogennych niezbędnych do ich syntezy, tj. cystyny, cysteiny i metioniny. [Hell 1997; Hlušek i in. 1999; Scherer 2001].

Optymalne zaopatrzenie roślin uprawnych w siarkę ma także znaczenie ekologiczne, gdyż jej niedobór prowadzi do zmniejszenia wykorzystania azotu z nawozów, co może być zagrożeniem dla środowiska naturalnego [Gryffiths i in. 1995; Withers i in.1997; Jackson 2000; Ercali et al. 2012 ]. Źródła siarki jako nawozu mogą być różne – od siarki elementarnej, poprzez wieloskładnikowe nawozy mineralne, specjalistyczne nawozy siarkowe do produktów ubocznych z energetyki jak gips z odsiarczania gazów odlotowych z kotłów w elektrowniach (Peacock et al. 1996; Jain , Gupta. 1996; Järvan et al. 2008).

Charakterystyka nawozu SulfoPROFIT:

Jest to nawóz siarkowo-wapniowy w formie sypkiej o zabarwieniu jasnym, który zawiera w swoim składzie dwa składniki mineralne w formie dostępnej dla roślin: siarkę siarczanową (SO 4 2-) oraz wapń (Ca2+). Zawartość wapnia wynosi 24 %., zaś siarki 19 %. Odczyn nawozu w wodzie waha się w zakresie od 6,0 do 7,0. Należy do grupy nawozów o spowolnionym działaniu. Nie zakwasza gleby.

Oddziaływanie na glebę i roślinę

Ze względu na zawartość siarki i wapnia ma korzystny wpływ na wiele cech. Siarka jako składnik nawozu:

powoduje lepsze przyswajanie azotu z gleby,

wspomaga wykorzystanie azotu przez bakterie nitryfikacyjne,

zwiększa plon i jego jakość (w przypadku zbóż chlebowych poprawia wartość wypiekową ziarna i mąki),

zwiększa odporność na choroby,

poprawia tolerancję roślin na suszę, wysokie temperatury i niedobór opadów w trakcie wegetacji.

Wapń zawarty w nawozie powoduje:

lepszy rozwój i wzrost korzeni,

ograniczenie wylegania poprzez zwiększenie sztywności ścian komórkowych,

zmniejszenie porażenia roślin przez choroby i szkodniki.

Wyniki badań na pszenicy jarej w 2017 roku przez Katedrę Agronomii ZUT w Szczecinie

Wyniki badań prowadzonych w doświadczeniu wazonowym na glebie lekkiej w 2017 roku (tab.1) wskazują korzystne oddziaływanie nawozu SulfoFROFIT na plonowanie, komponenty plonu i parametry fizjologiczne roślin. Pszenica należy do grupy roślin o relatywnie małych wymaganiach w stosunku do nawożenia siarką w porównaniu choćby do rzepaku, jednak zastosowanie nawozu siarkowo-wapniowego w porównaniu z wariantem kontrolnym spowodowało wzrost wartości wszystkich badanych cech. Największe, statystycznie udowodnione różnice, stwierdzono dla plonu ziarna (13,5%), plonu z kłosa (14,3%) i masy 1000 ziaren (11,8 %). Brak istotnych różnic wystąpił jedynie w przypadku liczby ziaren w kłosie (1,2%)

Tab.1. Wpływ nawozu SulfoPROFIT na plonowanie, komponenty plonu i parametry fizjologiczne pszenicy jarej (badania własne 2017)

Cecha Nawożenie NIR 0,05 Przyrost wartości % Kontrola SulfoPROFIT Plon ziarna (g/wazon) 40,8 46,3 2,65 13,5 Liczba ziaren w kłosie 49,0 49,6 r.n. 1,2 Masa 1000 ziaren (g) 37,2 41,6 3,430 11,8 Plon z kłosa (g) 1,81 2,07 0,245 14,3 Długość kłosa (cm) 6,2 6,5 2,83 4,8 Wysokość roślin (cm) 62,1 65,3 3,78 5,2 SPAD 45,6 47,7 0,183 5,5

Zalecane dawki (kg/ha) dla różnych roślin uprawy polowej:

Gatunek Dawka kg/ha Zboża ozime 250 – 300 Zboża jare 200 – 300 Rzepak 400 – 500 Kukurydza 300 – 400 Burak cukrowy 400 – 500 Ziemniak 200 – 300 Strączkowe 200 – 300 Użytki zielone 150- 200

Dawki użyźniające glebę (tzw. melioracyjne) – niezależnie od rodzaju uprawy – 1500 – 2000 kg/ha. Stosowanie po zbiorze przedplonu lub przed siewem.

Ważne: stosowanie nawozu SulfoFROFIT jest znacznie bardziej efektywne, jeśli zawartość siarki w glebie jest niska. Wskazane jest więc oznaczenia zawartości siarki siarczanowej np. w Stacji Chemiczno- Rolniczej.

Podsumowanie: nawożenie nawozem SulfoFROFIT, który jest źródłem siarki i wapnia jest ważnym elementem agrotechniki dla wszystkich roślin, gdyż w znaczący sposób wpływa na jakość gleby, plonowanie i jakość plonów.

Prof. dr hab. Sławomir Stankowski, prof. zw., dr Magdalena Sobolewska, dr Anna Jaroszewska; Katedra Agronomii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

