Strażacy wyciągnęli z szamba krowę

20 strażaków z Hrubieszowa i okolic brało udział w ratowaniu krowy, która 12 listopada wpadła do szamba na terenie jednej z posesji w Drohiczanach (województwo lubelskie).

Pod zwierzęciem zawalił się betonowa pokrywa, przez co krowa wpadła do znajdującego się pod budynkiem szamba z gnojówką.

– Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i wypompowaniu gnojówki pompą będącą na wyposażeniu obory. Strażacy zabezpieczeni w sprzęt ochronny weszli do szamba i przy użyciu węży W-75 przygotowali zwierzę do ewakuacji. W celu zrobienia lepszego dostępu do uwięzionej krowy rozebrano część stropu i paśnika w oborze. Następnie przy użyciu ładowarki teleskopowej i wyciągarki samochodowej wydobyto żywą krowę – informuje st. kpt. Marcin Lebiedowicz z KP PSP w Hrubieszowie.

W akcji uczestniczyło łącznie 20 strażaków. Na miejsce zdarzenia przyjechał także lekarz weterynarii, który nadzorował stan krowy w czasie prowadzonych działań. Działania trwały ponad 6 godzin.

Paweł Palica