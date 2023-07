Sprzedaż nowych ciągników systematycznie spada

W czerwcu 2023 roku zarejestrowano 768 szt. nowych ciągników. To 10 szt. mniej niż przed miesiącem i jest to zarazem drugi najgorszy wyniki w tym roku ponieważ tylko w styczniu zarejestrowano mniej ciągników.

Jak informuje Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych w swoim comiesięcznym raporcie w stosunku do czerwca 2022 odnotowano o 160 rejestracji mniej, a do czerwca 2021 roku aż o 469 szt. mniej. Podsumowując całe pierwsze półrocze zarejestrowano 4900 szt. nowych ciągników i jest to o 698 szt. mniej niż w pierwszym półroczy 2022. Procentowy spadek rejestracji wynosi już 12,5%.

Dobrą passę podtrzymuje jednak John Deere, który utrzymuje pozycje lidera. W pierwszym półroczu 2023 roku zarejestrowano 854 ciągniki tej marki, czyli o 96 szt. więcej niż przed rokiem. Udziały marki John Deere na koniec czerwca to 17,4 % i jest to o 3,9 punktu procentowego więcej niż rok wcześniej.

Wieloletni lider zestawienia, czyli marka New Holland z ilością 775 szt. zajmuje drugie miejsce. To o 176 szt. mniej niż w 2022 roku. Udziały marki New Holland to 15,8%.

Na trzecim miejscu plasuje się Kubota, której ciągników zarejestrowano 553 szt. Jest to o 21 szt. więcej niż przed rokiem, a udziały tej marki wynoszą 11,3%. Na czwartym miejscu znajduje się marka Deutz Fahr. 430 szt. zarejestrowanych ciągników, to o 54 szt. mniej niż przed rokiem pozwala marce Deutz Fahr na osiągnięcie 8,8% udziałów rynkowych. Case IH zajmuje piąte miejsce. 275 szt. zarejestrowanych maszyn pozwoliło na osiągnięcie 5,6% udziałów rynkowych.

Przyglądając się bliżej liderom w poszczególnych kategoriach mocy w okresie styczeń -czerwiec 2023 roku to liderem w najniższych kategoriach mocy do 30 KM jest marka Kubota. W kat. 30-50 KM pierwsze miejsce również zajmuje marka Kubota, w kategorii 51-100 KM – New Holland, a w kategorii 101-140 KM – Deutz Fahr. W kat. powyżej 140 KM liderem jest marka John Deere.

Na koniec warto również spojrzeć jakie modele ciągników cieszyły się największą popularnością wśród kupujących. Po sześciu miesiącach 2023 roku najpopularniejszym modelem ciągnika jest model John Deere 6155M, którego zarejestrowano 123 szt.

Farmtrac Tractors Europe 26 4WD zajmuje druga pozycję z ilością 100 szt. John Deere 6195M na trzecim miejscu notuje 90 szt. zarejestrowanych maszyn. Czwarte miejsce zajmuje znów ciągnik ze stajni John Deere, czyli model 6120M z ilością 80 szt. Case IH Puma 150 awansuje na piątą pozycję z ilością 75 szt. i dzieli ją z modelem Zetor Major CL 80.

źródło: PIGMiUR