Śmierć pod kombajnem. Kierowca osobówki nie miał szans

Do tragicznego w skutkach wypadku z udziałem kombajnu zbożowego doszło 13 lipca na drodze pomiędzy Pełczycami a Gajem Oławskim na Dolnym Śląsku. Zginął w nim kierowca samochodu osobowego.

Feralne zdarzenie miało miejsce około godz. 7. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że mężczyzna siedzący za kierownicą samochodu marki Opel Astra, wykonując manewr wyprzedzania, czołowo zderzył się z kombajnem rolniczym marki Fendt (mającym osprzęt za pojazdem).

20-letni mieszkaniec powiatu strzelińskiego, jadący z Gaju Oławskiego w kierunku miejscowości Pełczyce, w wyniku odniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu.

Kierowca kombajna, 44-letni mieszkaniec powiatu ząbkowickiego, nie doznał poważnych obrażeń. Był trzeźwy.

Policjanci kolejny raz apelują zarówno do kierowców, jak i pieszych, o zachowanie ostrożności na drodze, stosowanie się do obowiązujących przepisów oraz kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania do innych użytkowników dróg.