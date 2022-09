Spór o miedzę. Sąsiad wyoruje twoją ziemię. Sprawdź, jakie kroki prawne możesz podjąć?

Sąsiad wyoruje twoją ziemię. Prawnik podpowiada, jakie kroki prawne można podjąć w takiej sytuacji.

W przypadku naruszenia przygranicznego pasa gruntu, właściciel może podjąć określone kroki prawne, które uzależnione są od tego, czy znany jest mu terytorialny zasięg jego prawa własności tzn. czy wie gdzie przebiega tzw. ”miedza”.

W przypadku gdy, właściciel zaoranej nieruchomości wie gdzie jest granica (słupek graniczny) i jednocześnie jest w stanie sam lub przy pomocy geodety opisać wielkość zajętego gruntu np. w m2 może wnieść do sądu powództwo o nakazanie wydania tej konkretnej części gruntu. Wówczas Sąd po przeprowadzonym postępowaniu zobowiąże sąsiada do wydania gruntu, a gdy ten nie wykona powyższego obowiązku orzeczenie to nadaje się po zaopatrzeniu klauzulę wykonalności do egzekucji sądowej.

Natomiast w przypadku, gdy przebieg granicy nie jest znany tzn. nie jest wiadomy przebieg granicy w terenie wówczas zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne należy dokonać rozgraniczenia nieruchomości. Tej czynności dokonują wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz w wypadkach określonych w ustawie, Sądy.

Konieczna jest więc administracyjna droga postępowania rozgraniczeniowego, które bądź kończy się ugodą zawartą przed geodetą mającą moc ugody sądowej, bądź wydaniem decyzji administracyjnej o rozgraniczeniu nieruchomości, która także kończy postępowanie rozgraniczeniowe, gdy nie zostanie przez żadną ze stron zaskarżona, a więc gdy stanie się ostateczna. W przypadku zaskarżenia powyższej decyzji rozgraniczeniowej przez stronę

w terminie 14 dni od daty jej doręczenia następuje przekazanie przez organ administracyjny sprawy o rozgraniczenie do rozpoznania sądowi powszechnemu.

Kolejny przypadek przekazania sprawy przez organ administracyjny do rozpoznania to sytuacja w której w toku postępowania przed organem administracji państwowej nie dojdzie do zawarcia ugody co do przebiegu granicy lub nie ma podstaw do wydania decyzji rozgraniczeniowej, wówczas organ umarza postępowanie administracyjne i przekazuje sprawę z urzędu do rozpoznania sądowi.

W obu wskazanych wyżej przypadkach przekazanie sprawy o rozgraniczenie do rozpoznania Sądowi musi być poprzedzone administracyjnym postępowaniem o rozgraniczenie i przekazanie następuje przez organ prowadzący to postępowanie. W przeciwnym razie postępowanie sądowe jest niedopuszczalne.