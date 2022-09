Rozwód i spór o ziemię. Co jest wspólnotą majątkową, a co nie?

Rozwód i spór o ziemię – grunty orne były moją ojcowizną, którą wniosłam do małżeństwa, czy wchodzą one do wspólnoty majątkowej, gdy podczas trwania małżeństwa wspólnie na nich z mężem gospodarowaliśmy, czy to moja własność, która nie wlicza się do wspólnego majątku? Prawnik odpowiada.

Zagadnienie przynależności konkretnych praw do instytucji majątku dorobkowego regulowane jest przez przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Zgodnie z treścią przepisu art. 33 ww. aktu do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej oraz przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

Majątki osobiste są wyodrębnione w sensie prawnym, mimo, iż w ramach faktycznego funkcjonowania rodziny granice pomiędzy poszczególnymi masami majątkowymi mogą zacierają się. Dlatego rzeczy nabyte przed zawarciem małżeństwa nie wchodzą do majątku dorobkowego. Gwarantuje to każdemu małżonkowi ustawa.