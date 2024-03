Rynki towarowe: pszenica w Europie i za Oceanem zakończyła czwartek na tym samym poziomie cenowym

Na giełdach towarowych wczorajsze notowania zakończyły się w większości spadkami i czego dawno nie notowano, pszenica europejska i amerykańska zakończyły notowania na identycznych poziomach cenowych.

Kontrakty terminowe na pszenicę na giełdzie Matif ponownie znalazły się blisko długoterminowych minimów notowanych w zeszłym tygodniu w czwartek. Kontrakt majowy o najwyższych obrotach zakończył się stratą 1,25 EUR i zakończyła notowania na poziomie 196 EUR/t. W Chicago majowy kontrakt odnotował niewielkie zyski co pozwoliło na wzrost o 1,5 centa do poziomu 576,25 centów/buszel (196 EUR/t).

Sytuację na rynku pszenicy w dalszym ciągu determinuje duża podaż z Rosji i Ukrainy . Rusagrotrans odnotował w lutym dostawy pszenicy na poziomie 4,2 mln ton, czyli o 200 tys. ton więcej niż poprzednie szacunki. Rosyjska pszenica zawierająca 11,5% białka przeznaczona dla dostaw w kwietniu była notowana w czwartek po cenie fob na poziomie 202–203 USD/t (187–188 EUR/t). Pszenica 12,5% kosztowała 209 USD/t (193 EUR/t) za tonę.

Jeśli zaś chodzi o kukurydze to w czwartek kontrakty terminowe na CBoT i Matif zamknęły się mieszanie. Kontrakt majowy w Chicago wzrósł o 1 centa do 429,5 centów/buszel (156 EUR/t). Na Matif czerwcowy kontrakt spadł o 2 EUR do 174,75 EUR/t.

Rynek kukurydzy w dalszym ciągu szuka kierunku na niskim poziomie. Duża podaż w Ameryce Południowej jest obciążeniem, a z drugiej strony nie jest jasne, jak niskie ceny wpłyną na decyzje amerykańskich rolników dotyczące upraw . W Argentynie warunki umożliwiające bardzo dobre zbiory kukurydzy uległy dalszej poprawie.

Spadkami zakończyły się natomiast notowania oleistych zarówno w Europie jak i za Oceanem. Kontrakty terminowe na rzepak na giełdzie Matif zakończyły się stratami, gdzie kontrakt majowy spadł o 2,75 EUR do poziomu 413,25 EUR/t. W Chicago ceny soi również spadły, osiągając najniższy poziom od trzech lat. Z drugiej strony śruta sojowa i olej sojowy odnotowały niewielkie wzrosty. Najczęściej handlowany kontrakt majowy na soję straciła 4,5 centa i zakończył notowania na CBoT na poziomie 1140,75 centów/buszel (399 EUR/t).

źródło: Kaack