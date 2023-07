Ruchy z Matifu przekładają się na krajowy rynek. Rzepak prawie po 2100 zł/t. Ceny rzepaku 19.07.2023

Wczoraj cena rzepaku na paryskim Matifie wzrosła do 477,25 EUR/t czyli do poziomu najwyższego od 18 kwietnia bieżącego roku. Natychmiast przełożyło się to na poziom cen w kraju.

Dziś maksymalna stawka za tonę rzepaku ustalona została na dokładnie 2070 złotych za tonę. To aż o 70 złotych/t więcej niż wczoraj. Stawka minimalna wzrosła o 30 zł/t z 1850 zł/t do 1880 zł/t. Tylko dwa podmioty obniżyły ceny w porównaniu do wczorajszych cenników, pozostałe je podniosły. Co więcej, jutro możemy spodziewać się kolejnych korekt w górę jeżeli tendencja na Matifie się utrzyma; dziś ok. godz. 13.30 kosztował on w Paryżu już 487,25 EUR/t, czyli o 10 EUR/t więcej niż podczas wczorajszego zamknięcia sesji.

Umowy na warunkach krajowych (dopłata/potrącenie za wilgotność i zanieczyszczenia; potrącenie za zaolejenia poniżej 40 proc.):

ADM Czernin – 2070 październik (2035 * październik) netto zł/t, magazyn kupującego

ADM Szamotuły – 2065 wrzesień (2030* wrzesień) netto zł/t, magazyn kupującego

Agrolok – 1980 (1970) netto zł/t, magazyn kupującego

Bastik – 1880 netto zł/t, —

Bielmar – 1990 netto zł/t, magazyn kupującego

Bunge – 2055 (2020*) netto zł/t, magazyn kupującego

Grupa Wilmar – 1950 netto zł/t, —

Komagra (Kosów Lacki) – 2005 netto zł/t, magazyn kupującego

Komagra (Magazyny własne, Brzeg) – 1980 netto zł/t, magazyn kupującego

Komagra (Tychy) – 2005 netto zł/t, magazyn kupującego

Agrii – 1900-2000 (1880-1980*) netto zł/t, w zależności od regionu kraju

ZT Bodaczów – Viterra – 2030 (1970*) netto zł/t, magazyn kupującego

Agro-Mat – 1950 netto zł/t, magazyn kupującego

Agro As – 1970 (1940*) netto zł/t, magazyn kupującego

Agrotim Katolik – 1950 netto zł/t, magazyn kupującego

Ampol – Merol – 1930 netto zł/t, magazyn kupującego

Chemirol – 1980 (1940*) netto zł/t, magazyn kupującego

Lechpol Szubin – 1940 netto zł/t, magazyn kupującego

Pol – Tor – 1900 netto zł/t, magazyn kupującego

Osadkowski S. A. – 2000 (1960*) netto zł/t, odbiór od rolnika, magazyn kupującego

Procam – 1980 netto zł/t, magazyn kupującego

Ziarn – Pol – 1950 netto zł/t, magazyn kupującego

Podane ceny są zasadniczo za standardowy rzepak technologiczny: wilgotność 9 proc., zanieczyszczenia 2 proc.

Źródło: KZPRiRB na podstawie rozmów ze skupującymi w dniu 19 lipca 2023 r.