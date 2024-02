Ruch w skupach większy, zatem ceny w dół: Ceny zbóż 02.02.2024

Nowy miesiąc nie przynosi dobrych informacji dla sprzedających zboża, gdyż nasila się ruch w punktach skupu a ceny idą w dół. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 02.02.2023 r.?

Obecnie coraz więcej rolników decyduje się na sprzedaż posiadanych jeszcze przez siebie zbóż co sprawia, że ruch w skupach stopniowo się zwiększa, a to przekłada się na ceny. Niestety jak to zwykle bywa w takich sytuacjach zwiększona podaż przy dosyć niskim popycie powoduje spadek cen.

Obecnie firmy paszowe i młyny mają bardzo dobre pokrycie w surowiec co sprawia, że nie są zainteresowane dużymi zakupami, chyba że ceny są niższe, co wykorzystują na bieżące pokrycie zapotrzebowania i obecnie taka sytuacja ma miejsce. Dodatkowo sytuacji nie poprawiają notowania na giełdach światowych, które oscylują wokół wielomiesięcznych minimów.

Te wszystkie czynniki sprawiają, że obecnie za pszenicę o zawartości białka 14 proc. w portach można otrzymać maksymalnie 1020 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są dużo niższe i zaczynają się od cen na poziomie nawet 700 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej za którą skupujący oferują ceny na poziomie od 640 do 790 zł za tonę.

Spadają również ceny jęczmienia, choć tego zboża na rynku brakuje. W przypadku jęczmienia paszowego stawki rozpoczynają się od 580 zł/t., a maksymalną ceną jest natomiast obecnie 750 zł/t. Jak zawsze lepsze stawki obowiązują w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego, który wyceniany jest obecnie od 590 zł/t do nawet 800 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 580 do maksymalnie jest to 690 zł/t.

Po raz kolejny w tym tygodniu spadły również ceny żyta i za żyto konsumpcyjne można dostać maksymalnie 630 zł, a ceną minimalną jest 520 zł/t, zaś ceny żyta paszowego znajdują się w przedziale od 500 do 600 zł/t. Spadkom nie oparł się również rzepak i jego maksymalna cena znajduje się obecnie na poziomie 1850 zł/t, a minimalnie skupujący płacą 1680 zł/t.

O 20 zł na tonie spadła również maksymalna cena suchej kukurydzy i wynosi ona obecnie 620 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 740 zł/t. Również w przypadku owsa notujemy spadki i maksymalnie kupujący są skłonni zapłacić 890 zł za tonę, ale minimalnie jest to poziom 600 zł za tonę.