Rosną ceny rzepaku i jęczmienia: Ceny zbóż 03.11.2023

Początek nowego miesiąca przynosi niewielkie wzrosty ceny rzepaku na krajowym rynku. Rosną również ceny jęczmienia, którego cały czas brakuje.

Obecny okres jest zdominowany przez kukurydzę, której zbiory cały czas trwają, ale zaawansowanie ich jest już znaczne. To zaś powoduje, że obecnie skupy zajęte są skupem mokrej kukurydzy i w znacznej mierze to właśnie ona tam trafia.

Ciężko jest natomiast pozyskać większe partie innych zbóż, szczególnie na rynku zaczyna brakować jęczmienia i to jego ceny nieznacznie poszły w górę. Zyskuje także rzepak, za który można uzyskać maksymalnie nawet 1850 zł/t. W przypadku pozostałych gatunków ruchy cenowe są bardzo niewielkie, i to pomimo, że występują zauważalne braki zwłaszcza zbóż o jakości konsumpcyjnej.

Powyższe czynniki sprawiają, że obecnie za pszenicę o zawartości białka 14 proc. można otrzymać maksymalnie 1100 zł za tonę. Niestety ceny minimalne są dużo niższe i kształtują się na poziomie nawet 770 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej która również nie uległa istotnym zmianom i obecnie skupujący oferują ceny na poziomie od 660 do 830 zł za tonę.

Wzrastają za to ceny jęczmienia zarówno paszowego jak i konsumpcyjnego. Ceny za jęczmień paszowy i rozpoczynają się od 590 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 800 zł. Jak zawsze lepsze stawki obowiązują w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego, który wyceniany jest obecnie od 610 zł/t do nawet 860 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego jest wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 600 do maksymalnie jest to 750 zł/t.

Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 560 do 680 zł/t, a paszowe od 530 do 650 zł/t. Nieznacznie wzrosły natomiast maksymalne ceny, jakie płacone są za rzepak, za który maksymalnie można dostać 1850 zł/t, a minimalne ceny oscylują w granicach 1630 zł/t.

Z koeli na rynku kukurydzy notowane są tylko niewielkie zmiany i obecnie maksymalną ceną za suchą kukurydzę jest 740 zł/t, a ceny minimalne wynoszą 600 zł/t. W przypadku mokrej kukurydzy (wilgotność 30 proc.) ceny wahają się w przedziale od 320 do 450 zł/t.