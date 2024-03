Pszenica paszowa już poniżej 600 zł/t. Ceny zbóż 12.03.2024

Ceny zbóż cały czas są niskie i nie widać wielkich szans na zmianę tej sytuacji, a jedynym pocieszeniem jest tylko to, że następuje pewna stabilizacja stawek i wahania cen nie przekraczają 10-20 zł na tonie zarówno w górę jak i w dół. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 12.03.2023 r.?

W chwili obecnej powróciliśmy do sytuacji sprzed kilku tygodni, kiedy to wahania cen nie przekraczały właśnie poziomu 10-20 zł na tonie czy to w górę, czy w dół. Niestety poziomy cenowe przy których te wahania się odbywają, są w większości przypadków niższe o 100-150 zł na tonie od wcześniejszych stawek.

Do tej sytuacji przyczyniają się oczywiście niskie stawki na giełdach światowych, gdzie chociażby pszenica nie może przebić się powyżej 200 euro/t i w najbliższym czasie będzie z tym ciężko, gdyż, jak twierdzą analitycy, rynek cały czas znajduje się pod presją taniej pszenicy z Rosji i Ukrainy. Ponadto również u nas nie widać wielkich chęci do kupna ze strony skupujących, a i sprzedający nie palą się do sprzedaży po tych cenach.

To wszystko sprawia, że obecnie za pszenicę konsumpcyjną o zawartości białka 14 proc. w portach można otrzymać maksymalnie 940 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są dużo niższe i zaczynają się od cen na poziomie już nawet 610 zł/t, co jest wieloletnim minimum. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej za którą skupujący oferują ceny na poziomie już nawet poniżej 600 zł, czyli minimalnie 580 zł za tonę, a maksymalnie nie dostaniemy więcej jak 700 zł za tonę.

Cały czas niskie stawki obowiązują w przypadku jęczmienia i jeśli mówimy o jęczmieniu paszowym, to rozpoczynają się one od 500 zł/t., a maksymalną ceną jest obecnie 750 zł/t. Jak zawsze lepsze stawki obowiązują w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego, który wyceniany jest podobnie od 500 zł/t, ale ceny maksymalne są nieco wyższe i dochodzą do 780 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 500 do maksymalnie 660 zł/t.

Ustabilizowały się także ceny żyta i za żyto paszowe minimalne stawki zaczynają się od poziomu 440 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 560 zł/t. Trochę lepiej jest w przypadku żyta konsumpcyjnego, za które można dostać maksymalnie 600 zł, a ceną minimalną jest 480 zł/t. Dużych zmian nie notujemy w przypadku rzepaku, gdzie minimalnie skupujący płacą 1630 zł/t, a maksymalnie są skłonni zapłacić 1840 zł/t.

Po dnie szorują również ceny kukurydzy, której minimalne wyceny osiągnęły poziom 600 zł/t, a maksymalnie można otrzymaćtylko 700 zł/t. Dość dobrze wyceniany jest natomiast owies, który jest poszukiwany i skupujący są skłonni zapłacić nawet 900 zł za zboże o najlepszych parametrach gęstości, a minimalnie za słabsze parametry jest to poziom 650 zł za tonę.