Pszenica i rzepak nieznacznie w górę, skupujący liczą na dopłaty do zbóż: Ceny zbóż 22.03.2024

Utrzymujące się cały czas wysoko na rynkach światowych wyceny rzepaku powodują, że i w naszych krajowych cennikach ceny nieznacznie wzrastają. Podobnie na koniec tygodnia zachowuje się pszenica, choć należy zaznaczyć, że zwyżki nie są duże. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 22.03.2024 r.?

Cena rzepaku na Matif oscyluje w okolicach 445-450 euro/t, a to znajduje przełożenie na nieco wyższe wyceny na krajowym rynku, choć raczej nie jest to wielkie pocieszenie. Większość rolników już rzepak sprzedało i właściwie tylko największe gospodarstwa mają go jeszcze w swoich zasobach.

Również w przypadku pszenicy obserwujemy niewielkie, bo sięgające z reguły nie więcej jak 10 zł na tonie zwyżki. Niemniej jednak nie są to cały czas ceny, które zadowalały by sprzedających, choć skupujący liczą, że wczorajsza zapowiedź dopłat do sprzedaży zbóż w wysokości od 200 do 300 zł za tonę, które zostaną sprzedane do końca maja br., ożywią znacząco handel, który w tym momencie jest bardzo niemrawy.

Patrząc na wszystkie powyższe czynniki widać, że obecnie za pszenicę konsumpcyjną o zawartości białka 14 proc. w portach można otrzymać maksymalnie 960 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są dużo niższe i zaczynają się od cen na poziomie nawet 620 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym-zachodzie kraju, a najtaniej na południowym-wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, za którą skupujący oferują ceny na poziomie od 580 zł/t, a maksymalnie nie dostaniemy więcej jak 710 zł za tonę.

Nieznacznie spadły jednak stawki za jęczmień i jeśli mówimy o jęczmieniu paszowym, to rozpoczynają się one od 500 zł/t., a maksymalną ceną jest obecnie 730 zł/t. Jak zawsze lepsze stawki obowiązują w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego, który wyceniany jest podobnie od 500 zł/t, ale ceny maksymalne są nieco wyższe i dochodzą do 780 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 500 do maksymalnie 680 zł/t.

Ustabilizowały się, choć na niskich poziomach, ceny żyta. Za żyto paszowe minimalne stawki zaczynają się od poziomu 440 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 570 zł/t. Trochę lepiej jest w przypadku żyta konsumpcyjnego, za które można dostać maksymalnie 600 zł, a ceną minimalną jest 480 zł/t. Jak pisaliśmy na wstępie, w górę poszły nieznacznie wyceny rzepaku, gdzie minimalnie skupujący płacą 1650 zł/t, ale maksymalnie są skłonni zapłacić nawet 1890 zł/t.

Zbyt wiele nie dzieje się natomiast na rynku kukurydzy, której minimalne wyceny oscylują wokół poziomu 600 zł/t, a maksymalnie można otrzymać tylko 730 zł/t. Cały czas dość dobrze wyceniany jest natomiast owies, który jest poszukiwany i skupujący są skłonni zapłacić nawet 900 zł za zboże o najlepszych parametrach gęstości, a minimalnie za słabsze parametry jest to poziom 650 zł za tonę.