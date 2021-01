Przedni napęd do Zetorów 5211 i 7211. To możliwe! Ile kosztuje?

Zalet przedniego napędu w ciągniku nie sposób ocenić. Okazuje się, że nawet “leciwy” ciągnik można w taki wyposażyć. Dzisiaj skupimy się na napędzie przednim do popularnych u nas modeli Zetora: 5211 i 7211.

Na ogłoszenie montażu przedniego napędu do tych modeli trafiliśmy na jednym z portali ogłoszeniowych. Oferuje je firma MD Serwis z Suchej Beskidzkiej. Do obydwu kosztuje on 9,5 tys. brutto. Jak się dowiedzieliśmy, cena obejmuje przedni most napędowy z całym wyposażeniem, także z błotnikami oraz usługę montażu.

– Cena nie obejmuje montażu wspomagania kierownicy, jednak możliwa jest przeróbka oryginalnego systemu wspomagania lub montaż wspomagania od podstaw, jeżeli pierwotnie ciągnik w takie wyposażony nie był. W pierwszym przypadku dopłata wynosi 1500 zł, zaś w drugim 2500 zł brutto – mówi właściciel firmy, Maciej Działek.

Co istotne, pochodzący z Robura napęd przed montażem jest regenerowany i objęty roczną gwarancją pisemną.

Realizacja zamówienia trwa zwykle ok. 2 tygodni, zależy jednak od liczby realizowanych zamówień.