Zetor – ostatnie dni promocji. Major i Forterra taniej o kilkadziesiąt tysięcy złotych

Koniec roku już za dziesięć dni i producenci chętnie dzielą się z nami upustami na swoje maszyny. Nie inaczej jest w Zetorze, a z końcem roku znajdziemy całkiem spore promocje.

Zetor jaki jest każdy widzi. Śmiało można powiedzieć, że to właśnie Zetor zbudował polską mechanizację ciągnikową, a przynajmniej w kwestii ciągników powyżej 30 KM.

Czeskie, a wcześniej przez wiele lat czechosłowackie ciągniki cieszyły się u nas sporą renomą. Sprowadzane do Polski dziesiątkami tysięcy sztuk na dobre zadomowiły się w naszych gospodarstwach zdobywając rzesze fanów, a wręcz wyznawców marki. Mieć Zetora, to było coś.

Do dziś wielbicieli czeskich ciągników można spotkać na wszelkich zlotach miłośników traktorów. O sile samej marki świadczy także fakt, że sklepik z gadżetami na wystawie w Bednarach czy Kielcach zawsze jest oblegany przez fanów.

Jednak i dziś Zetor to silna marka. W jej gamie modelowej znajdziemy siedem rodzajów ciągników od 19 do 170 KM. Wkrótce dołączy do nich kolejny model długo oczekiwanej nowej serii 6.

Promocja na Majora i każdą Forterrę

Zanim to jednak nastąpi, to z końcem roku Zetor dla obecnych i przyszłych miłośników tej marki przygotował sporą niespodziankę. W trwającej właśnie akcji promocyjnej “Kalkuluj na chłodno” można stać się właścicielem czeskiego ciągnika wydając na niego sporo mniej pieniędzy.

W Zetorze postanowili znacznie uprościć drogę do posiadania ciągnika oraz całkowicie obciąć koszty, jakimi są odsetki i opłaty manipulacyjne związane z zakupem na raty modelu Major CL 80. Jakby było mało, to właśnie ten wieloletni hit sprzedaży Zetora kosztuje teraz mniej o 22 000 zł brutto.

Dla miłośników większych ciągników i rdzennie czeskiej mocy z końcem roku została przygotowana jeszcze jedna ciekawa oferta. Objęte są nią wszystkie modele ciągników Forterra CL, HD i HSX. Każdy z nich napędzany jest czeskim silnikiem Zetor o mocach od 96 do 147 koni mechanicznych.

Co jednak najważniejsze, wszystkie te modele można teraz mieć za 42 000 zł brutto mniej, bo tyle obejmuje aktualna promocja. Więcej szczegółów znajdziecie u dealerów czeskiej marki.