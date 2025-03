Wiemy, ile kosztuje nowy Zetor Serii 6 [video]

Czasy się zmieniają, więc zmienić się musiał też Zetor. Najnowsza linia modelowa kontynuuje ładną stylistykę, ale jest już zupełnie inna. Proszę państwa, oto nowy Zetor 6170. Ile kosztuje? Zapraszamy do obejrzenia materiału video.

Nowy, ale jakby znany, bo dizajn został ten sam.Poza tym zmieniło się wszystko To ciągnik nowej ery dla Zetora, ale ery jakiej jeszcze my – rolnicy nie znamy u Czechów, no to niby ten sam ciągnik, ale nie ten sam.

Po pierwsze silnik w Zetorze 6

171 koni mechanicznych w Zetorze 6170 generuje 4,1-litrowy, 4-cylindrowy Deutz. Mocy tu nie brakuje, a że Czesi lubią też dobre momenty, to tego obrotowego tu nie brakuje – 699 Nm.

Przekładnia Zetora 6

Biegów też nie zabraknie, bo zastosowano tu przekładnię ZF 16 powershift. Sumarycznie z pełzającymi znajdziemy tu 54 biegi, ale tak zwyczajnie 30 do przodu i 15 do tyłu. Rozpędzić się możemy do 40 km/h.

Kabina Zetora 6

Tu trzeba powiedzieć wprost – Czesi postarali się. I to zaskakująco postarali, bo wnętrze nowego Zetora robi wrażenie. Jest dobrze, a nawet wygodnie. Podłokietnik, bardzo (podkreślam to słowo) przyjemne dźwignie do sterowania funkcjami i dźwignia przekładni i kierownica.

Poza tym ekrany do nawigacji i całkiem miłe uczucie obcowania z czymś, co niby znamy, ale jest nowe. Czy to wystarczy Zetorowi by podbić rynek?

No i ta cena. O niej dowiecie się z naszego filmu, bo cena nas też zaskoczyła. Więcej ciekawostek w filmie.

