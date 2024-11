Zetor nie śpi i cały czas rozszerza ofertę

Ciągniki Zetor Compax CL 20, CL 26 i CL 26 PLUS są teraz dostępne w wersji z kabiną i gamą dwóch ładowaczy czołowych Zetor System.

Nowa kabina nie tylko zapewnia większy komfort operatora, ale także większe bezpieczeństwo przenosząc ciągniki Compax serii CL na wyższy poziom i otwierając użytkownikom szersze możliwości korzystania z tych kompaktowych maszyn – informuje Zetor

Jeszcze większy komfort w małych ciągnikach Zetora

„Rozszerzając modele Compax CL o wersję z kabiną, odpowiadamy na potrzeby naszych klientów. Kabina zapewnia rolnikom większy komfort i ochronę oraz umożliwia wykorzystanie maszyn w bardziej wymagających warunkach. Ponadto ładowacze czołowe dla serii CL rozszerzają możliwości robocze ciągników, czyniąc je jeszcze bardziej wszechstronnymi” – mówi Robert Harman, dyrektor zarządzający Zetor Tractors a.s.

Kabiny do ciągników CL produkowane przez polskiego partnera firmę Naglak zgodnie z wymaganiami firmy Zetor, a montaż całości odbywa się w Brnie. Kabina spełnia surowe certyfikaty bezpieczeństwa ROPS i FOPS i jest wyposażona w przyciemniane szyby, klimatyzację, ogrzewanie. Znajdziemy w niej także światła led, osprzęt do montażu radia, otwierane przednie i tylne szyby oraz inne funkcje zwiększające komfort i wydajność pracy.

Ładowacze czołowe w Zetorach Compax

Wymiary zewnętrzne kabiny wynoszą 1550 x 1100 x 1550 mm, a całkowita wysokość ciągnika z kabiną wynosi 2 metry. Rolnicy mieli już okazję zobaczyć tę nowość na wystawach, takich jak Země Živitelka w Czechach w sierpniu lub Agroshow Bednary w Polsce.

Ponadto kabina jest przygotowana do montażu ładowaczy czołowych. Dla modeli Compax CL dostępne są dwa warianty: Xtreme S Ultra o maksymalnym udźwigu 250 kg i wysokości podnoszenia 1900 mm oraz Xtreme S Nano o większej wysokości podnoszenia 2150 mm, który można łączyć z łyżką, widłami do paletyzacji lub widłami chwytakowymi.

Silnik i skrzynie biegów

Ciągniki z serii Compax CL są napędzane silnikami Mitsubishi o mocy od 18 do 24 KM, które są oszczędne i spełniają normy emisji spalin Stage V. Model Compax CL 20 jest wyposażony w silnik trzycylindrowy, a modele CL 26 i CL 26 PLUS w mocniejszy silnik czterocylindrowy.

Ciągniki są dostępne z manualnymi skrzyniami biegów – CL 20 i CL 26 mają skrzynię 6/2, podczas gdy CL 26 PLUS oferuje skrzynię 8/2. Maksymalna prędkość maszyn wynosi 22 km/h, a tylny trzypunktowy układ zawieszenia ma udźwig do 7,5 kN, co pozwala na stosowanie szerokiej gamy narzędzi. Wszystkie modele mają napęd na 4 koła i wspomaganie kierownicy.

Maszyny te są wykorzystywane głównie w usługach komunalnych, ogrodnictwie, sadach, winnicach, uprawie warzyw, lekkim rolnictwie i przez hobbystów. Kompaktowe wymiary i nowa wersja kabiny sprawiają, że są one jeszcze bardziej atrakcyjnym wyborem dla osób poszukujących mocnej i wszechstronnej maszyny.

Modele z kabiną Zetor Compax CL i ładowacze czołowe będą wkrótce dostępne u autoryzowanych dealerów Zetor.