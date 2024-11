Zetor Polska – nowa siedziba, nowy model ciągnika, promocje i nowe wyzwania na trudne czasy (wywiad)

Ciągniki Zetor obecne są na naszych polach od prawie 80 lat i przez ten czas na stałe wpisały się w polską wieś. Trudno nie docenić tej marki w rozwoju naszej rolniczej mechanizacji, a przez całe dziesięciolecia czeskie traktory znakomicie się sprzedawały.

Jednak obecne, trudne dla producentów maszyn rolniczych czasy, wymagają poważnych zmian i nie omijają one także Zetora. Kaliska siedziba Zetor Polska to od kilkudziesięciu lat centrum sprzedaży ciągników i dystrybucji części zamiennych, bo trzeba pamiętać, że to w Polsce znajduje się drugi największy magazyn w Europie.

O obecnej sytuacji i zmianach w Zetor Polska rozmawiamy z Mariuszem Spławskim dyrektorem wykonawczym Zetor Polska sp. z o.o.

Panie Mariuszu, jak Zetor Polska reaguje na obecną sytuację na rynku ciągników?

Ostatnie 2 lata są trudne dla rolników i branży rolniczej w Polsce, ale i w całej Unii europejskiej. Wojna za naszą wschodnią granicą i niekontrolowany napływ towarów z zagranicy spowodował kryzys, który dotknął nie tylko naszą rolniczą branżę, ale też inne gałęzie przemysłu w tym szczególnie motoryzację. Zetor Polska również odnotował spadek sprzedaży gotowych wyrobów co wymusiło na nas poszukiwanie oszczędności, które pozwolą odnaleźć się w nowej sytuacji.

Co się zmienia w Zetor Polska?

W przeciwieństwie do wielu innych firm my postawiliśmy na ograniczenie

kosztów stałych a nie na ograniczanie zatrudnienia, które trudno będzie w przyszłości odtworzyć.Nasza dotychczasowa siedziba w Kaliszu była projektowana w latach 2010-2012 gdy sytuacja rolnictwa i firm pracujących dla rolnictwa była zdecydowanie inna. Dziś obiekt, który miał prawie 5 ha powierzchni i prawie 5000 m2 powierzchni użytkowej

przynosił ogromne koszty stałe za energię elektryczną , ogrzewanie, podatek gruntowy, ochronę i obsługę infrastruktury , które trzeba było finansować przy znacznie mniejszej sprzedaży ciągników i maszyn rolniczych.

Gdzie znajduje się nowa siedziba Zetor Polska?

Bez trudu udało nam się znaleźć w Kaliszu przy ulicy Starożytnej 69 nowe miejsce do przeniesienia całej naszej firmy, co również pokazuje jak trudne są czasy dla innych przedsiębiorców. Nowa siedziba to nieco ponad 1ha obiekt wyposażony w powierzchnię biurową, magazyn części zamiennych, serwis, pomieszczenia socjalne dla pracowników i place składowe.

Co z magazynem części zamiennych? Czy będą jakieś zmiany?

Centralny magazyn części zamiennych Zetor Polska ma powierzchnię ok. 700 m2 i został zabudowany poziomowo aby odpowiednio zwiększyć powierzchnię do przechowywania części zamiennych. Dodatkowo wprowadziliśmy istotne dla prawidłowego funkcjonowania zmiany logistyczne, które umożliwiają dostarczenie części zamiennych bezpośrednio do klienta w Polsce w ciągu 24 godzin pod warunkiem zamówienia ich przez klienta u nas do godziny 13 danego dnia.

Zetor Polaka to jednak nie tylko ciągniki i części zamienne, ale także szeroka gama ładowaczy.

Firma oferuje klientom wszystko co oferowała w starej siedzibie, czyli ciągniki marki Zetor, ładowacze czołowe Zetor System do wszystkich typów nowych i starych ciągników Zetor, pełną gamę oryginalnych części zamiennych do ciągników Zetor, serwis itp.

Co istotne dla naszych klientów, można u nas na miejscu kupić ciągniki i maszyny rolnicze oraz części zamienne czy dokonać przeglądów i napraw ciągników Zetor. Dokładnie tak jak robiliśmy to w naszej starej siedzibie. Nic się nie zmienia i nadal jesteśmy otwarci na dotychczasowych i nowych klientów.

Jaka jest obecnie oferta dostępnych ciągników i czy możemy liczyć na promocje do końca roku?

Aktualnie do końca 2024 roku oferujemy wszystkie typy modeli ciągników Zetor Major i Forterra z wysokim upustem cenowym. Każdy Zetor Major jest dziś tańszy aż o 22 000 zł brutto, a Zetor Forterra aż o 42 000 zł brutto.

Co czeka Zetora w przyszłym roku?

Na ukończeniu są też prace wdrożeniowe nowej serii ciągników Zetor Seria 6, która w przyszłym roku wejdzie już do sprzedaży. Tuż po niej wymianie podlegać będzie całe obecne portfolio ciągników Zetor i pojawią się inne serie modelowe jak Zetor Seria 4 i Seria 5.

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia nas w nowej lokalizacji w Kaliszu przy ulicy Starożytnej 69, a to tylko 10 minut jazdy od naszej poprzedniej siedziby.

Dziękujemy za rozmowę.