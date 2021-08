Późne lato to dobry czas na siew lucerny

Czas do końca sierpnia to optymalny termin na siew lucerny. Ta wysokobiałkowa roślina paszowa umożliwia hodowcom bydła uzyskanie równomiernego, wartościowego plonu nawet w trudnych warunkach. Jak prawidłowo zasiać i jaką lucernę wybrać – podpowiada Piotr Kowalski z firmy Barenbrug, partnera programu Krowie na Zdrowie.

Lucerna odgrywa istotną rolę wśród pasz objętościowych w żywieniu bydła mlecznego. Nadaje się do produkcji kiszonki lub siana. Z gleby gliniastej, roślina może dać wysokie plony (12-15 ton sm / ha). Natomiast na piaszczystych glebach plony są niższe (10-13 ton sm/ha).

Roślina ta, dzięki głębokiemu systemowi korzeniowemu (ok. 2-3 metry), sięga do głębszych warstw gleby, gdzie woda jest dostępna, przez co dość dobrze znosi okresy suszy. Dodatkowo symbioza z bakteriami brodawkowatymi dostarcza jej potrzebny azot, co znacząco wpływa na obniżenie kosztów nawożenia, przy jednoczesnym wysokim plonie białka. Oprócz tego, czysty siew lucerny pozwala uzyskać dodatkową korzyść z tytułu płatności bezpośrednich do upraw paszowych.

Jak prawidłowo zasiać i jaką lucernę wybrać?

Jako roślina motylkowa lucerna ma dość określone wymagania glebowe. Przede wszystkim potrzebne jest jej odpowiednio wysokie pH (min. 6,0). Lucerna lubi glebę gliniastą o umiarkowanie niskim poziomie wód gruntowych, zasobną w potas i inne składniki pokarmowe. Ale lucerna dobrze rośnie też na gorszych stanowiskach, ale w uregulowanym pH i z nawożeniem potasowym.

Przy zasiewach lucerny, oprócz wybranego stanowiska, niezwykle ważny jest sam zasiew nasion oraz prawidłowa agrotechnika. Lucerna musi być umieszczona płytko (na 1-1,5 cm głębokości) w ilości 25 kg/ha. Optymalnym terminem siewu jest wczesna wiosna lub późne lato (do końca sierpnia). Siew późnym latem tj. od połowy do końca sierpnia wykonujemy bez dodatku rośliny osłonowej (siew czysty).

Wybierając materiał siewny musimy wziąć pod uwagę zimotrwałość i siłę kiełkowania. Dla producentów mleka ważne jest, aby lucerna wcześnie przechodziła w stadium kwitnienia, wówczas odrost pod względem plonu nie jest tak duży, lecz posiada gwarancję wysokiej jakości pastewnej.

Lucerna tworzy doskonałe stanowisko dla kolejnych upraw – dlaczego?

Rozwinięty system korzeniowy roślin lucerny spulchnia głęboko glebę, zwiększając podsiąkanie wody oraz przemieszczanie się składników pokarmowych w glebie, które są niezbędne do wzrostu wszystkich roślin. Lucerna, dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowymi z rodzaju Rhizobium, wprowadza rocznie ok. 350 kg czystego azotu na hektar, co daje oszczędności i większy plon roślin następczych.

Jak nawozić lucernę?

Azot [N]: tylko wczesną wiosną na start 15-20 kg/ha

Potas [K]: minimum 3 dawki po 60 kg/ha (wiosna i cały sezon wegetacyjny)

Fosfor [P]: wiosną od 40 do 120 kg/ha zależnie od zasobności wynikających z analizy glebowej

Dodatkowo: siarka [S], magnez [Mg], wapń [Ca] i sód [Na]

Eksperci Barenbrug z programu Krowie na Zdrowie szczególnie polecają odmiany lucerny Yellow Jacket, które są otoczkowane specjalną powłoką polimerową zawierającą bakterie Rhizobium i pożywkę zapewniającą wyższą żywotność tych bakterii. Dzięki temu rośliny lepiej kiełkują oraz szybciej wykorzystują wolny azot z powietrza. Dzięki temu plony są bardzo bogate w białko, co ma kluczowe znaczenie dla producentów mleka.