Podwyżki cen wracają na rynek: Ceny bydła mięsnego 12.10.2023

W bieżącym tygodniu coraz widoczniejsze są podwyżki cen w skupach, choć nie jest to jeszcze poziom do końca satysfakcjonujący hodowców.

Obecnie sporym problemem dla zakładów skupujących bydło mięsne są zmniejszone dostawy ze względu na pełnię zbiorów kukurydzy i intensywne jeszcze prace polowe.

Wielu rolników opóźnia dostawy licząc na wyższe ceny, i te faktycznie mogą uzyskać, bo o ile w oficjalnych cennikach zmiany są owszem in plus, to sporo więcej można uzyskać indywidualnie negocjując cenę, zwłaszcza jeśli dostarczana będzie większa ilość bydła.

Ceny na dzień 12.10.23 na podstawie ankiety telefonicznej:

W przypadku skupu w wadze żywej obowiązują następujące ceny:

– byki 8,8 – 13,8 zł netto/kg

– jałówki 6 -13 zł netto/kg

– krowy 5 – 10 zł netto/kg

Za wagę bitą ciepłą WBC skupujący oferują następujące stawki:

– byki 17,6 – 21,4 zł netto/kg

– jałówki 17 – 22,2 zł netto/kg

– krowy 13,2- 18,5 zł netto/ kg

Górne widełki cenowe obowiązują przy dostawach powyżej 5 sztuk i dotyczą bydła ras typowo mięsnych.