Początek miesiąca ze stabilizacją cen: Ceny bydła mięsnego 01.02.2024

Rozpoczynający się kolejny miesiąc nie przynosi wielkich zmian w cennikach skupowych firm mięsnych. Zmiany są bardzo kosmetyczne. Jak zatem wyglądają ceny bydła mięsnego na dzień 01.02.24?

Na chwilę obecną ceny w skupach w porównaniu do ubiegłego tygodnia nie uległy właściwie większym zmianom. Ubojnie pracują już normalnie, a z rozmów które przeprowadziliśmy wynika, że przynajmniej na razie surowca nie brakuje, choć pojawiają się pewne obawy co do tego jak sytuacja będzie wyglądać w późniejszym czasie.

Wówczas zapewne jeśli doszłoby do tego, że ubojnie nie będą miały surowca to jest szansa, że ceny wzrosną, ale nie można też liczyć na jakieś wielkie podwyżki, ponieważ cały czas wyznacznikiem jest tutaj popyt ze strony konsumentów, a ten na mięso wołowe cały czas nie jest imponujący ze względu na jego cenę i mimo wszystko spadające możliwości nabywcze zarówno konsumentów krajowych jak i zagranicznych.

Ceny na dzień 01.02.24 na podstawie ankiety telefonicznej:

W przypadku skupu w wadze żywej obowiązują następujące ceny:

– byki 8,8 – 14,1 zł netto/kg

– jałówki 6 -13,1 zł netto/kg

– krowy 4 – 10 zł netto/kg

Za wagę bitą ciepłą WBC skupujący oferują następujące stawki

– byki 18,2 – 21,5 zł netto/kg

– jałówki 16,8 – 22 zł netto/kg

– krowy 13- 18,2 zł netto/ kg

Górne widełki cenowe obowiązują przy dostawach powyżej 5 sztuk i dotyczą bydła ras typowo mięsnych.