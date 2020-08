Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 11.08.2020 i noc 11/12.08.2020

We wtorek z centrum w kierunku południa Polski przemieszczać ma się chłodny front atmosferyczny związany z płytkim niżem znad Rosji. W obszarze objętym możliwością burz w ciągu dnia wyraźnie wzrośnie chwiejność termodynamiczna, pojawią się silniejsze ruchy wznoszące powietrza i rozwiną się chmury o budowie pionowej. Burze mają przybierać postać pojedynczych komórek.

Miejscami burze mogą łączyć się w klastry. Z początku, w godzinach popołudniowych największa ilość burz rozwinie się w pasie centralnej części Polski. Następnie wraz z wędrówką chłodnego frontu przemieszczą się one na południe. W miejscach przechodzenia komórek burzowych możliwe są silne opady deszczu (do 10-20 mm), silniejszy wiatr (do 60-70 km/h) oraz drobny grad. Późnym wieczorem konwekcja prawdopodobnie osłabnie, a burze wygasną.

Źródło: Polscy Łowcy Burz, www.lowcyburz.pl