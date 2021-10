Osobówka staranowała traktor

Do bardzo groźnie wyglądającej kolizji z udziałem ciągnika rolniczego doszło 29 września w miejscowości Czemierniki koło Radzynia Podlaskiego.

Zdarzenie to miało miejsce w pobliżu stacji paliw przy drodze prowadzącej do Siemienia. Zawinił prawdopodobnie traktorzysta, który, jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierowcy osobowego opla. Ten ostatni uderzył w ciągnik z na tyle dużym impetem, że pojazd rolniczy wpadł do rowu i stracił jedno z tylnich kół.

Uczestnicy zdarzenia opuścili swoje pojazdy przed przyjazdem służb, nie odnieśli poważniejszych obrażeń. Na miejscu interweniowały straż pożarna, zespół ratownictwa medycznego oraz policja.

Paweł Palica