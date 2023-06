Odmiany rzepaku Rapool na sezon 2023 [video]

Podczas tegorocznych Dni Pola w Spytkówkach, firma Rapool zaprezentowała bogatą kolekcję odmian rzepaku ozimego. Wśród odmian, które poleca Rapool należy wymienić kilka kluczowych.

Jurek F1- to propozycja odmiany mieszańcowej efektywnie wykorzystującej zastosowanie wiosną azot. Polecano na stanowiska o uregulowanym odczynie i co najmniej średni składniki pokarmowe. Potrafi wysoko plonować przy obniżonych dawkach azotu. Jest to odmiana o wysokiej zdrowotności, która łączy 2 kluczowe odporności na choroby grzybowe i wirusowe. Posiada gen RLM7, Który chroni przed suchą zgnilizną kapustnych oraz gen TuYV zabezpieczające przed wirusem żółtaczki rzepy. Odmiana, która adoptuje się do zmiennych warunków glebowych, wysoko planuje zarówno na stanowiskach słabszych oraz dobrych. Szczególnie wyróżniają duży wigor w okresie jesiennym. Sprawdzi się opóźnionych terminach siewu. Charakteryzuje się dobrą zimą trwałością oraz wysoką zawartością olejów w nasionach.

Temptation F1 – odmiana z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy. Radzi sobie z różnymi warunkami atmosferycznymi w trakcie wegetacji, zapewnia stabilność plonowania. Wyróżnia ją duży wigor w okresie jesiennym. Odporność na wirusa żółtaczki rzepy zapewnia optymalne zbudowanie rozety liściowej. Dodatkową cechą podnoszącą jakość technologiczną jest wysoka zawartość tłuszczu w nasionach. Sprawdzi się w gospodarstwach o różnych poziomach agrotechniki. Jest to odmiana, która wysoko plonuje na stanowiskach słabszych oraz bardzo dobrych, a także przy niższej intensywności ochrony fungicydowej i regulacji. Jej atutem jest możliwość wysiewu w opóźnionych terminach. W prowadzonych doświadczeniach z terminami siewu i dawkami wiosennymi azotu odmiana ta plonuje najwyżej przy obniżonej dawce azotu w opóźnionym terminie siewu.

Duke F1 – to mieszaniec, który charakteryzuje się wysoką zdrowotnością dzięki wyposażeniu w geny zwalczające zarówno wirusy żółtaczki rzepy jak również suchą zgniliznę – gen RLM7. Odmiana może być uprawiana na glebach średnich i bardzo dobrych, jest tolerancyjna na okresowe susze, posiada bardzo wysoką odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Odmiana zalecana do uprawy w regionach, w których występuje duża presja ze strony mszyc. Jest to roślina średniej wielkości, odporna na wyleganie i łatwa w omłocie. Wcześnie rozpoczyna kwitnienie i średniowcześnie dojrzewa.

Crocant F1 – jest to najnowsze mieszaniec firm Rapool z podwyższoną odpornością na najczęściej występujące rasy kiły kapusty. Charakteryzuje się wysoką dynamiką wzrostu na początku wegetacji. W okresie jesiennym szybko buduje biomasę. Posiada gen odporności na wirusach żółtaczki rzepy- TuYV. Buduje silny i głęboki system korzeniowy, który sprawia, że jest tolerancyjna na okresowe niedobory wody. To odmiana średnio późna w kwitnieniu i dojrzewaniu.