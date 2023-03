Ochrona rzepaku przed chorobami. Fungicydy po ruszeniu wegetacji i w fazie wydłużania pędu

Plantacje rzepaku w momencie ruszenia wiosennej wegetacji i wydłużania pędu głównego musimy zabezpieczyć przed chorobami. Podpowiadamy, jakie fungicydy można zastosować do ochrony rzepaku.

W plantacjach rzepaku musimy zwalczać przede wszystkim suchą zgniliznę kapustnych, czerń krzyżowych, czy szarą pleśń. Do ograniczenia tych grzybów warto zastosować fungicyd o dwóch substancjach czynnych, ale nie popełnimy błędu, gdy wykorzystamy do tego fungicyd z jedną substancją czynną, najczęściej jest to substancja czynna należąca do grupy chemicznej triazoli. Są to np. takie substancje, jak: metkonazol, tebukonazol, protiokonazol i difenokonazol.

Poniżej podajemy przykłady produktów, które zawierają te i inne substancje czynne z innych grup w tym substancje czynne, które są typowymi regulatorami wzrostu, które mogą po zastosowaniu z „triazolową” substancją czynną zwalczyć patogeny i kształtować architekturę roślin na plantacji rzepaku. Jeśli na danym polu już jesienią była potrzeba wdrożenia ochrony chemicznej, wiosną powinno się użyć substancję czynną z innej grupy chemicznej, niż ta, która była zastosowana przed zimą.

Przykłady fungicydów zarejestrowanych do zwalczania sprawców chorób w momencie ruszenia wegetacji i wydłużania się pędu głównego

Nazwa handlowa Substancja czynna Dawka na ha Amistar Gold Max, Angle, Bicanta, Quadris Gold azoksystrobina, difenokonazol 1,0 l Bismetic, Cantus, Cedmon, Cersus boskalid 0,2–0,5 kg Anistro 400 SC, Capartis, Pictor Active, Shepherd boskalid, piraklostrobina 0,6-1,0 l LS Mepiq-Metco, Caryx 240 SL chlorek mepikwatu, metkonazol 1,0–1,4 l Dafne 250 EC, Porter 250 EC difenokonazol 0,6 l Devon 375 SC, Difpak 375 SC, Dovvo 375 SC, Fordeh 375 SC, Opresc 375 SC, Suprax, Toprex 375 SC, Tropek 375 SC difenokonazol, paklobutrazol 0,35 l Paclodifenin 375 SC, Taxon 375 SC, Trident 375 SC difenokonazol, paklobutrazol 0,5 l Magnello 350 EC, Maxior difenokonazol, tebukonazol 0,8 l Inferno 400 SC, Inviga, Pictor 400 SC, Prescot 400 SC dimoksystrobina, boskalid 0,5 l Revyvit mefentriflukonazol 1,5 l Aspire, Cambio, Caramba 60 SL, Conatra 60 EC, Fieldsar 60 SL, Met-Pro, Metcona 60 SL, Metfin, Metkon, Metkon, Twist 60 SL Micosar 60 SL, Plexeo 60 EC, Sendo 60 EC, Sirena 60 EC, Simveris, Turret 60, X-Met Twist 60 SL metkonazol 1,0 l Metkon 100 SL, Mezzuri 100 SL, X-met 100 SL metkonazol 0,6 l Aralia, Tenore 400 EW, Zamir 400 EW prochloraz, tebukonazol 1,5 l Basior 300 E , ERA, Judym 300 EC, Kanonik 300 EC, Podstawa 300 EC, Procer 300 EC, Wadera 300 EC protiokonazol 0,6 l Pecari 300 EC, Poleposition 300 EC, Protendo 300 EC, Proviso 300 EC protiokonazol 0,3-0,6 l Albion 240 EC, Artemid, Bogota 240 EC, Carcamo 240 EC, Celverado 240 EC , Corinth 240 EC , Denver 240 EC, Kallarat 240 EC, Martiste 240 EC, Protebul 240 EC, Tauron 240 EC, Tebuprotin 240 EC, Teodor 240 EC, Tilmor 240 EC protiokonazol, tebukonazol 1,0 l Ambrossio 500 SC, Bukat 500 SC tebukonazol 0,5 l Buzz Ultra DF tebukonazol 0,33 kg Capetus 250 EW, Clayton Tabloid EW, Clayton Tebucon 250 EW, Darcos 250 EW, Dąb 250 EW, Domnic 250 EW, Erasmus 250 EW, Furtado 250 EW, Hades 250 EW, Helicur 250 EW, Horizon 250 EW, Kosa 250 EW, Legend 250 EW, Mystic 250 EC, Orius Extra 250 EW, Patronius 250 EW, Riza 250 EW, Syrius 250 EW, Tarcza Łan 250 EW, Tebkin 250 EW, Tebu 250 EW, Tebucur, Tebu-Pro, Tebusha 250 EW, Toledo 250 EW, Trion 250 EW, Tyberius 250 EW tebukonazol 1,0 l Hajduk 250 EW, Tarcza Łan Extra 250 EW, Tarcza Plus 250 EW, Victosar 250 EW tebukonazol 0,75–1,0 l Bounty 430 SC, Spekfree 430 SC , Starpro 430 SC, TebuGuard Plus, Toledo Extra 430 SC, Ulysses 430 SC, Ventoux 430 SC tebukonazol 0,6 l

Przypominamy też że odmiany z genami odporności np. na porażenie przez sprawcę suchej zgnilizny kapustnych również trzeba chronić wykonując zabieg fungicydowy. Ochrona w przypadku takich odmian jest łatwiejsza i bardziej skuteczne niż w przypadku tych, które genowo odporności nie mają. Stosowanie odmian tolerancyjnych, o wysokiej odporności, to przykład wykorzystania do walki z patogenami metody hodowlanej. Dzięki tej metodzie zwalczyć można kiłę kapusty, ale o tym pomyśleć trzeba przed siewem.

Stosowanie kilku metod zwalczania, to lepsza ochrona plantacji i duże wsparcie dla stosowanych wiosną fungicydów. Bez kompleksowej ochrony trudno jest uzyskać stabilny plon nasion z plantacji rzepaku przez wiele sezonów wegetacyjnych.

Fragment artykułu „Zwalczanie sprawców chorób występujących, gdy ruszy wegetacja” autorstwa dr Ewy Jajor i prof. dr hab. Marka Korbasa z IOR-PIB w Poznaniu, który ukazał się w marcowym wydaniu Wiadomości Rolniczych Polska.