Nowy tydzień przynosi pogłębienie spadków: Ceny zbóż 20.02.2024

Pod koniec ubiegłego tygodnia zastanawialiśmy się, czy stawki, jakie są oferowane za zboża i oleiste, mogą być jeszcze niższe. Niestety okazuje się, że mogą, gdyż nowy tydzień to nowe, niższe ceny właściwie wszystkich gatunków jakie mamy w zestawieniu. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 20.02.2024 r.?

Zarówno na rynku krajowym jak i za granicą robi się coraz bardziej nerwowo, gdyż zapasy są rekordowe, a nowe żniwa zbliżają się nieubłaganie. Sytuację pogarszają dumpingowe wręcz ceny rosyjskiej pszenicy, co sprawia, że na Matif kontrakt marcowy zbliżył się już do 200 euro/t.

Ma to oczywiście przełożenie na rynek krajowy, gdzie obecnie handel nieco zamiera, ponieważ mało który z rolników decyduje się na sprzedaż zbóż po obecnych cenach. Niestety, obserwując rynek, bardzo trudno dopatrzeć się jakichś czynników, które na chwilę obecną, czy nawet w nieco dłuższej perspektywie mogłyby doprowadzić do wzrostu cen.

To wszystko sprawia, że nawet za pszenicę o zawartości białka 14 proc. w portach nie dostaniemy więcej jak 960 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są dużo niższe i zaczynają się od 640 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, za którą skupujący oferują stawki na poziomie od 600 do 750 zł za tonę.

W nowym tygodniu nieznacznie spada również cena jęczmienia i w przypadku jęczmienia paszowego stawki rozpoczynają się od 540 zł/t., a maksymalną ceną jest obecnie 740 zł/t. Jak zawsze lepsze stawki obowiązują w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego, który wyceniany jest od 570 zł/t do nawet 780 zł/t. Niżej od jęczmienia paszowego wyceniane jest pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 530 do maksymalnie 650 zł/t.

Również ceny żyta nie oparły się spadkom w nowym tygodniu i tak za żyto paszowe minimalne stawki zaczynają się od poziomu 460 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 580 zł/t. Także odmiany przeznaczone na konsumpcję zaliczyły spadek i za nie można dostać maksymalnie 620 zł, a ceną minimalną jest 500 zł/t. Ceny z ubiegłego tygodnia utrzymał z kolei rzepak i minimalnie skupujący płacą 1650 zł/t, a maksymalnie są oni skłonni zapłacić 1810 zł/t.

Podobnie do rzepaku zachowują się na początku tygodnia ceny kukurydzy, za którą, podobnie jak w ubiegłym tygodniu, skupujący płacą minimalnie 590 zł/t, a maksymalnie jest to 720 zł/t. Spadkom nie oparł się za to owies i maksymalnie kupujący są skłonni zapłacić 840 zł za tonę, ale minimalnie jest to poziom 600 zł za tonę.