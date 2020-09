Nowy Texaco Delo 600 ADF z opatentowaną technologią OMNIMAX

Na rynku debiutuje Texaco Delo 600 ADF z nową, rewolucyjną technologią dodatków uszlachetniających. To linia produktów stworzonych z myślą o znacznym ograniczeniu zapychania filtrów cząstek stałych (DPF) i wydłużeniu okresu ich eksploatacji nawet dwuipółkrotnie dla utrzymania 3% oszczędności paliwa przez cały czas użytkowania maszyn.

Texaco Delo 600 ADF z OMNIMAX, technologią opatentowaną przez Chevron, to pierwszy olej do mocno obciążonych silników, mogący w znacznym stopniu ograniczyć gromadzenie się popiołu w filtrach DPF, dla doskonałej ochrony zarówno silnika, jak i układu wydechowego.

Przeznaczony zarówno do pojazdów drogowych, jak i pozadrogowych, Texaco Delo 600 ADF z opatentowaną przez Chevron technologią OMNIMAX zawiera zaledwie 0,4% popiołu siarczanowego – znacznie mniej niż wynosi limit API oraz ACEA (1% – co jest wartością typową dla wielu olejów do silników mocno obciążonych, dostępnych w sprzedaży).

Nowa linia produktów i technologia dodatków pomaga znacząco ograniczyć szybkość zapychania filtrów DPF, zapewniając wydłużone okresy międzyobsługowe, mniejszą częstotliwość cykli regeneracji oraz pomagając zwiększyć oszczędności paliwa nawet o 3% przez cały okres użytkowania pojazdu.

Przepisy dotyczące emisji spalin napędzają rozwój technologii

Do opracowania Texaco Delo 600 ADF przyczyniła się chęć pomocy klientom w utrzymaniu możliwie najniższych kosztów działalności, przy jednoczesnym spełnianiu wymogów, dotyczących emisji spalin w maszynach pozadrogowych.

W roku 1999 wprowadzono europejskie normy Stage I dla silników stosowanych w maszynach nieporuszających się po drogach (NRMM), a w kolejnych latach wymogi dotyczące NOx oraz cząstek stałych zaostrzały się, dzięki czemu maszyny stawały się dużo czystsze.

Podczas gdy normy Stage III i IV spowodowały ograniczenie stosowania filtrów DPF, Stage V upowszechnia stosowanie tych filtrów, zdolnych do niezwykle skutecznej redukcji emisji cząstek stałych, jednak wymagających okresowego czyszczenia dla usunięcia materiałów niepalnych, jakie z czasem się na nich gromadzą.

Rommel Atienza, Global Commercial Brand Manager w Chevron, wyjaśnia: „Wadą filtrów DPF jest fakt, że zwiększają one zużycie paliwa, aby zapewnić wytworzenie ilości ciepła wystarczającej do wypalenia nagromadzonej sadzy. Ma to swoją cenę, związaną nie tylko z bezpośrednim kosztem maszyn i ich czujników oraz niezbędnych urządzeń dozujących, ale także ze stałymi kosztami eksploatacji i konserwacji”.

„Texaco Delo 600 ADF znacznie ogranicza szybkość zapychania filtrów DPF, zwiększając ich trwałość użytkową nawet dwuipółkrotnie. Umożliwia to utrzymanie oszczędności paliwa rzędu 3% przez cały okres eksploatacji, a tym samym zapewnia klientom znaczną redukcję wydatków”.

Również utrzymanie sprawności nowoczesnych układów kontroli emisji spalin miało znaczący wpływ na branżę transportową. Chociaż filtry DPF stosowane są od wielu lat, nadal są one źródłem usterek.

W badaniu przeprowadzonym przez Texaco Lubricants w Wielkiej Brytanii w roku 2020, 67% respondentów zgłosiło problemy z układami kontroli emisji spalin, a wielu z nich wskazało konkretnie na filtry DPF.

Blisko połowa ankietowanych twierdzi, że musiała przeprowadzać ręczną regenerację filtra DPF, aby przywrócić jego skuteczne działanie – co było nieplanowanym zabiegiem, zatrzymującym samochód ciężarowy w serwisie, a przy tym wymagającym wypalenia paliwa.

Zapchane filtry DPF, konieczność ich czyszczenia lub wymiany, stanowiły najczęściej zgłaszane problemy.

Rommel Atienza dodaje: „Obecnie układy DPF stosowane są nie tylko w pojazdach drogowych, ale także na budowach, w kopalniach, kamieniołomach, w elektrowniach, rolnictwie czy leśnictwie, dlatego możemy śmiało założyć, że problemy podobne do tych zgłaszanych w sektorze samochodów ciężarowych i transportu zaczną także dostrzegać inne sektory gospodarki”.

Ograniczanie ilości popiołu w filtrze DPF

Filtr DPF wychwytuje do 98% emitowanych cząstek stałych w formie sadzy i popiołu, z czego większość spalana jest podczas zwykłego cyklu regeneracji DPF. Jednak popiół, jako pochodna metalicznych dodatków do olejów, nie ulega spaleniu, co oznacza, że z upływem czasu filtr DPF się zapycha, a właściciele maszyn i flot pojazdów muszą wycofywać je z eksploatacji na czas przywracania sprawności filtra DPF, co zwiększa koszty konserwacji i obniża produktywność maszyn.

Jeżeli na filtrze DPF zbierze się zbyt wiele sadzy i popiołu, duża ilość ciepła wytwarzana w procesie regeneracji może go uszkodzić, a jego wymiana jest kosztowna. Zapychanie filtrów DPF zwiększa ciśnienie zwrotne w silniku oraz częstotliwość regeneracji, co przekłada się na większe zużycie paliwa.

Jednak w grę wchodzi nie tylko ochrona filtra DPF. Texaco Delo 600 ADF spełnia, a nawet wykracza ponad wymogi norm ACEA E6, E9 i specyfikacje OEM, a przy tym wykazuje znakomitą stabilność oksydacyjną w testach branżowych, producentów OEM oraz eksploatacyjnych, umożliwiając wydłużenie okresów między wymianami oleju. Zachowując trwałość produktów z serii Texaco Delo 400, Texaco Delo 600 ADF zapewnia przy tym także doskonałą ochronę mechanizmów zaworów przed zużyciem oraz tłoków przed osadami.

Jak podsumowuje Rommel Atienza: „Nie zapominajmy o tym, że jest to olej silnikowy, który zapewnia niezwykle skuteczną ochronę silnika, co stanowi dla klientów stosujących Delo 600 ADF wartość dodaną”.

Pełna oferta produktów Delo 600 ADF dostępna jest od 1 lipca 2020 r. i obejmuje:

Delo 600 ADF 15W-40

Delo 600 ADF 10W-30

Informacja prasowa Chevron