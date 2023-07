Nowy miesiąc przynosi zatrzymanie spadków i wzrost ceny rzepaku: Ceny zbóż 04.07.2023

Lipiec na rynku krajowym rozpoczął się od stabilizacji cen, gdzie zatrzymane zostały zeszłotygodniowe spadki. Jednocześnie bardzo zmalał ruch w skupach, gdyż wszyscy czekają już na nowe zbiory.

Początek lipca to już tradycyjnie czas, kiedy firmy skupowe czyszczą magazyny ze starych zbiorów i dość mocno ograniczają zakupy. Obecnie handel odbywa się głównie na zasadzie realizacji zawartych wcześniej umów, a kupują głównie ci którzy muszą jeszcze uzupełnić zapasy na bieżącą produkcję w oczekiwaniu na nowe zbiory.

Jeśli chodzi właśnie o nowe zbiory to na zwłaszcza na południu kraju pierwsze kombajny wyjechały już na pola kosić jęczmień ozimy, którego plony szacowane są jak mówią skupujący najczęściej w przedziale 5-8 ton/ha, czyli jest to nie najgorszy wynik. Jednocześnie jego ceny wahają się pomiędzy 650 a 720 zł za tonę.

Stabilizacja rynku na początku miesiąca powoduje, że skupy płacą za pszenicę konsumpcyjną na poziomie od 650 do 960 zł za tonę. Jak zwykle najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, gdzie normą jest wycena poniżej 700 zł za tonę i tylko nieliczne skupy oferują stawki powyżej 800 zł za tonę, nie mniej jednak rozstrzał cenowy jest spory. Najniższą ceną jaka jest obecnie oferowana to 660 zł/t a maksymalnie jest to 920 zł/t.

Z kolei stawki za jęczmień paszowy ze starych zbiorów rozpoczynają się od 600 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 800 zł. Nieco lepiej jest z jęczmieniem konsumpcyjnym, który wyceniany jest obecnie od 620 zł/t do nawet 1300 zł/t. Na poziomach zbliżonych do jęczmienia paszowego utrzymują się obecnie stawki za pszenżyto i kupujący są skłonni płacić za nie od 600 do 820 zł/t.

Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 520 do 750 zł/t, a paszowe od 500 do 710 zł/t. Jeśli zaś chodzi o rzepak to dość mocno zdrożał on na początku miesiąca i obecnie maksymalnie można za niego otrzymać 1900 zł/t. Minimalnie zaś kupujący chcą płacić 1550 zł/t.

W przypadku kukurydzy maksymalnie kupujący chcą płacić 930 zł, ale cena minimalna jest sporo poniżej 800 zł i wynosi obecnie 720 zł za tonę, choć trzeba powiedzieć, że takich ofert nie jest dużo.