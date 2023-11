Niskie ceny na świecie przekładają się na krajowe cenniki: Ceny zbóż 24.11.2023

Kończący się tydzień nie przynosi większych zmian w cennikach i poziomy na których znajdują się obecnie zboża cały czas są niskie, a to nie zachęca rolników do sprzedaży.

Od kilkunastu tygodni wahania cenowe na krajowym rynku zbóż ograniczają się do poziomów +/- 10-20 zł i nie widać żadnego impulsu, który mógłby je z tego marazmu ruszyć. Sytuacji nie sprzyjają na pewno niskie notowania na giełdach światowych, gdzie zboża i oleiste poruszają się w zakresie swoich kilkuletnich minimów.

Dodatkowym problemem na naszym rynku jest również fakt, że obecnie firmy przetwórcze mają dość duże pokrycie i nie są zainteresowane większymi zakupami ziarna paszowego, a to głównie ono ze względu na niesprzyjające warunki w bieżącym roku trafia do skupów. Duże problemy są z pozyskaniem zbóż jakościowych, ale pomimo tego firmy skupowe nie podnoszą za bardzo cen za takie zboża, więc ci którzy takowe posiadają wstrzymują się ze sprzedażą licząc na lepszą cenę.

Wszystko to sprawia, że obecnie za pszenicę o zawartości białka 14 proc. można otrzymać maksymalnie 1100 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne są dużo niższe i kształtują się na poziomie nawet 760 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej która również nie uległa istotnym zmianom i obecnie skupujący oferują ceny na poziomie od 660 do 840 zł za tonę.

Ograniczone ruchy cenowe wykazuje również jęczmień. Ceny za jęczmień paszowy i rozpoczynają się od 590 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 800 zł. Jak zawsze lepsze stawki obowiązują w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego, który wyceniany jest obecnie od 600 zł/t do nawet 850 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego jest wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 560 do maksymalnie jest to 750 zł/t.

Niewiele dzieje się również w przypadku żyta. Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 530 do 670 zł/t, a paszowe od 510 do 650 zł/t. Cały czas nisko notowany jest również rzepak, którego minimalna cena przebiła 1600 zł/t i obecnie najniższą stawką jest 1590 zł, a maksymalnie nie otrzymamy więcej niż 1830 zł/t.

Nieznacznie traci również kukurydza sucha i obecnie maksymalną ceną za suchą kukurydzę jest 720 zł/t, a ceny minimalne wynoszą 620 zł/t. Na bardzo niskich poziomach znajduje się niestety mokra kukurydza (wilgotność 30 proc.), której ceny minimalne rozpoczynają się obecnie od 300 zł/t (jednak tych ofert jest bardzo niewiele i dotyczą właściwie tylko południowo wschodniej Polski), a maksymalnie jest to 450 zł/t.