Mocno wyhamowała podaż krów: Ceny bydła 29.02.2024

Kończący się miesiąc nie przynosi wielkich rewolucji cenowych i poziomy na jakich odbywa się handel są bardzo zbliżone do tych z przed tygodnia czy dwóch. Jak zatem wyglądają ceny bydła mięsnego na dzień 29.02.24?

Podobnie jak kilkanaście dni wcześniej można powiedzieć, że na rynku obserwujemy swego rodzaju zastój i ruchy cenowe nie przekraczają kilku do kilkunastu groszy, czy to w górę czy w dół i ceny minimalne i maksymalne zasadniczo trzymają się ram obowiązujących od kilku już tygodni.

Na obecną chwilę jak wynika z rozmów ze skupującymi podaż surowca jest dla nich na odpowiednim poziomie, więc nie widzą oni powodu do znacznych podwyżek. Jak mówią skupujący widać natomiast, że mocno wyhamowała podaż krów z likwidowanych stad co było bardzo widoczne pod koniec ubiegłego, jak i na początku nowego roku. Nie zmienia to jednak faktu, że ceny i w tej kategorii nie chcą na razie zbytnio rosnąć.

Ceny na dzień 29.02.24 na podstawie ankiety telefonicznej:

W przypadku skupu w wadze żywej obowiązują następujące ceny:

– byki 8,8 – 14 zł netto/kg

– jałówki 6 -13,2 zł netto/kg

– krowy 4,5 – 10 zł netto/kg

Za wagę bitą ciepłą WBC skupujący oferują następujące stawki

– byki 18 – 21,1 zł netto/kg

– jałówki 17 – 22 zł netto/kg

– krowy 13- 18,3 zł netto/ kg

Górne widełki cenowe obowiązują przy dostawach powyżej 5 sztuk i dotyczą bydła ras typowo mięsnych.