Łotwa żąda zakazu importu żywności z Rosji do UE

Napływ taniego zboża z Rosji wypiera firmy z Łotwy i innych państw UE z logistyki, portów, rynków własnych i importowy. Minister rolnictwa Łotwy Armands Krauze wezwał podczas obrad AGRIFISH do wprowadzenia zakazu tego importu do UE.

Jak poinformował wczoraj komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, w roku 2021 do Łotwy wpłynęło 100 tys. ton rosyjskiego zboża, a w 2023 r. już 360 tys. ton. Minister rolnictwa Łotwy Armands Krauze zażądał na posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE (Rada) w Brukseli wprowadzenia konkretnych i niezwłocznych działań w celu wprowadzenia zakazu importu rosyjskich produktów rolno-spożywczych do UE. Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa Łotwy, „wielokrotnie wyzwał do tego państwa członkowskie UE”.

Łotewski minister poparł także wprowadzenie długoterminowych rozwiązań w zakresie ochrony unijnych producentów przed nierówną konkurencją ze strony Ukrainy. Rozwiązaniem proponowanym przez Krauze mogłoby być np. „zrównanie różnych standardów produkcji Ukrainy z wymogami UE”.