Minister Polityki Agrarnej i Żywności Ukrainy Mykoła Solski stanie dziś przed sądem pod zarzutem zajęcia gruntów państwowych o wartości ponad 480 mln hrywien – informuje agencja Ukraińskie Wiadomości Narodowe (UNN).

Minister Solski został zdemaskowany jako organizator grupy, która przejmowała państwowe grunty rolne, niszcząc wcześniej dokumenty stwierdzające, że należą one do państwa. Wartość już przejętych gruntów to 291 mln hrywien; w trakcie prób wywłaszczenia użytkowników były grunty o wartości 190 mln hrywien. Dodatkowy niesmak budzi fakt, że, jak twierdzi sam Mykoła Solski, cytowany przez portal Latifundist, przejmowane grunty były przekazane przez państwo w użytkowanie żołnierzom armii ukraińskiej.

Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna wystąpiła dziś do Sądu Antykorupcyjnego z wnioskiem o zastosowanie aresztu z możliwością wyjścia za kaucją w wys. 200 mln hrywien. Sąd jednak oddalił ten wniosek.

Mykoła Solski broni się mówiąc, że zarzuty postawione mu przez Narodowe Biuro Antykorupcyjne nie dotyczą okresu jego działalności jako ministra.

„Wydarzenia (te – red.) dotyczą okresu 2017-2018, czyli czasu, kiedy byłem prawnikiem i nie byłem ministrem ds. Polityki Agrarnej i Żywności Ukrainy ani Komitetu Przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy ds. Polityki Agrarnej i Ziemi” – mówi Solski w portalu Latifundist.

Sprawa dotyczy ministra państwa nie należącego do Unii Europejskiej i ktoś powie, po co się tym interesować? Otóż, pomijając już fakt, że eksport surowców rolnych z Ukrainy wywołał szok podażowy na rynku unijnym, okazuje się, że najwyżsi przedstawiciele UE i Polski przez bardzo długi czas rozmawiali z człowiekiem, który był czynnym organizatorem grupy przestępczej, czerpiącym ze swojej działalności znaczne profity.

Już samo stwierdzenie tego faktu powinno zawiesić wszelkie porozumienia zawarte z Ukrainą w sprawie eksportu produktów rolno-spożywczych. Okazuje się jednak, że Bruksela potępia korupcję jedynie wtedy, gdy nie traci na tym pieniędzy.