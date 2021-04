Kuhn Maszyny Rolnicze kończy współpracę dealerską z John Deere Polska

Kuhn Maszyny Rolnicze i John Deere Polska kończą współpracę. Do końca trwającego sezonu, tj. 31 października 2021 roku firma Kuhn Maszyny Rolnicze utrzymuje status autoryzowanego dealera marki John Deere.



Z dniem 7 kwietnia 2021 roku została rozwiązana umowa dealerska pomiędzy John Deere Polska Sp. z o.o. a firmą Kuhn Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. Umowa współpracy, trwająca nieprzerwanie od roku 1997, została zakończona za porozumieniem stron z inicjatywy John Deere Polska, w związku z restrukturyzacją sieci dealerskiej John Deere w Polsce.

Rozwiązanie umowy stanie się w pełni skuteczne w dniu 1 listopada 2021 r. po upływie 6-miesięcznego okresu karencji. Obecnie strony pracują nad warunkami karencji, aby po zakończeniu współpracy przekazać teren dotychczasowej odpowiedzialności firmy Kuhn Maszyny Rolnicze (tj. sprzedaż i serwis produktów John Deere) wskazanej firmie z sieci dealerów John Deere.

Do końca sezonu, tj, do 31 października 2021 roku firma Kuhn Maszyny Rolnicze

utrzymuje status Autoryzowanego Dealera marki John Deere, zapewniając wszystkim swoim klientom pełną obsługę w zakresie sprzedaży maszyn z terminem realizacji do 31 października 2021 r., części zamiennych i serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Począwszy od 1 listopada 2021 r. firma Kuhn będzie kontynuować obsługę serwisową oraz sprzedaż bezpośrednią maszyn Kuhn i Rauch w regionie Wielkopolski.

Źródło: Kuhn Maszyny Rolnicze/John Deere Polska