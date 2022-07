Belka do 50 metrów i niezwykła precyzja, czyli nowy opryskiwacz Kuhn F40 EVO [video]

Firma Kuhn wprowadza na polski rynek bardzo wydajny i nowoczesny opryskiwacz samojezdny F40 EVO. O tej niezwykłej maszynie opowiedzieli nam Artur Szymczak, dyrektor zarządzający w firmie Kuhn Maszyny Rolnicze i Mariusz Juś, doradca techniczny w tejże firmie.

Nowy opryskiwacz firmy Kuhn to maszyna duża i wydajna, ale przede wszystkim bardzo nowoczesna. Przeznaczona jest dla dużych gospodarstw i firm usługowych, które chcą w swej działalności łączyć właśnie wydajność z bardzo dobrą precyzją.

Nowy opryskiwacz może być wyposażony w zbiorniki o pojemności od 5 do 6 tys. litrów oraz zbiornik na czystą wodę o pojemności 300 litrów. Prezentowana podczas piątkowego pokazu maszyna wyposażona była w belkę o szerokości 36 metrów, jednak w ofercie są belki o szerokościach od 28 do 50 m.

Opryskiwacz jest wyposażony w system kompensacji nierówności, a specjalny system umożliwia operatorowi zarządzanie kroplą; reguluje on wielkość kropli tak, aby rośliny były optymalnie pokryte. Z kolei system pulsacyjnego oprysku umożliwia zmienne dawkowanie. Maszyna jest przygotowana do nowej technologii oprysku punktowego herbicydami, który firma Kuhn ma wprowadzić do oferty w Polsce już w przyszłym roku.