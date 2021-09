KSC Polski Cukier rozpoczyna kampanię cukrowniczą. Zapowiada się rekordowy sezon

Wystartowała 20. kampania cukrownicza Krajowej Spółki Cukrowej „Polski Cukier” S.A. Prognozy zakładają, że siedem cukrowni KSC przerobi rekordową ilość buraków, które skupi od ponad 13 tys. polskich rolników. Produkcja cukru może w tym roku osiągnąć poziom najwyższy w historii firmy. Więcej zarobią też współpracujący rolnicy.

Rozpoczęcie kampanii w poszczególnych cukrowniach zaplanowano z uwzględnieniem aktualnych prognoz plonu, w celu uzyskania jak najlepszych wyników zarówno polowych, jak i podczas produkcji.

20 września nastąpiło uroczyste rozpoczęcie kampanii cukrowniczej w Cukrowni Nakło. W wydarzeniu udział wzięli m.in. poseł Jan Krzysztof Ardanowski – Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP, Radosław Kempiński – Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Tadeusz Sobol – Starosta Powiatu Nakielskiego, Piotr Kalamon – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, Krzysztof Nykiel – Prezes Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, Mieczysław Gęsicki – Prezes Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Bydgoszczy, Wojciech Mojzesowicz – Wiceprezes OZPBC w Bydgoszczy, Prezes Zarządu Rejonowego w Nakle, Józef Pawela – Wiceprezes OZPBC w Bydgoszczy, Prezes Rady Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy KSC oraz członkowie Zarządów okręgowych i rejonowych związków Plantatorów buraka cukrowego, Pracownicy Cukrowni Nakło, przedstawiciele władz samorządowych, lokalnych służb i instytucji.

– Prognozujemy, że wszystkie siedem cukrowni należących do Krajowej Spółki Cukrowej przerobi w kampanii 2021/2022 ok. 6,4 mln ton surowca. Planowana produkcja cukru może więc w tym roku pobić nasz dotychczasowy rekord 909 tys. ton – mówi Krzysztof Kowa, Prezes Krajowej Spółki Cukrowej.

– Niezależnie od tych wszystkich zagrożeń jakie są związane z produkcją cukru na świecie, mód, zmian oczekiwań konsumentów, presji cukru z trzciny cukrowej musimy wszystko uczynić, żeby produkcję buraków w Polsce utrzymać. Ona jest szalenie ważna dla rolników, którzy się tym zajmują, jest ważna również dla polskiej gospodarki, dla wyników ekonomicznych polskiego rolnictwa. – podkreślił poseł Jan Krzysztof Ardanowski.

Poszczególne Cukrownie rozpoczynają przerób buraków pomiędzy 8 września a 2 października. Jako pierwsza krojenie rozpoczęła Cukrownia Kruszwica. 15 września przerób rozpoczęły Oddziały: Cukrownia Dobrzelin oraz Cukrownia Kluczewo, natomiast 18 września Cukrownia Nakło. Cukrownia Krasnystaw rozpocznie krojenie 25 września, a Cukrownia Malbork 28 września. Jako siódmy, do pozostałych dołączy 2 października Cukrownia Werbkowice.

Po zakończonej kampanii cukrowniczej, w trzech cukrowniach (Kruszwica, Nakło, Werbkowice) będzie kontynuowana tzw. kampania sokowa – produkcja cukru z soku gęstego.

– Stale podnosimy efektywność naszych zakładów kontynuując inwestycje poprawiające procesy produkcyjne i jakość produkowanego przez nas cukru. Obniżamy tym samym także koszty, a równolegle podnosimy wolumeny sprzedaży, co ma bezpośrednie przełożenie na poprawę wyników finansowych – wyjaśnia prezes Kowa.

Wiosna tego roku była chłodna, miesiące letnie obfitowały w opady, a sierpień charakteryzował się niższą niż w latach ubiegłych temperaturą. Aktualnie warunki atmosferyczne sprzyjają wegetacji, dzięki czemu buraki przybierają na wadze. W przypadku polaryzacji zależność jest podobna, gdyż słoneczne, ciepłe dni umożliwiają wzrost sacharozy w korzeniach. Odnotowany poziom porażenia liści buraka chwościkiem jest znacznie niższy niż w poprzednim sezonie wegetacyjnym, jednak plantacje w dalszym ciągu wymagają stałego monitoringu i uwzględnienia, w zależności od terminu zbioru i przebiegu warunków atmosferycznych, konieczności wykonania dodatkowego zabiegu ochronnego.

Plony buraków w tym roku powinny być jednak lepsze niż w roku ubiegłym, co potwierdza Krzysztof Nykiel, Prezes Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego: – Krajowa Spółka Cukrowa to, jak już wcześniej minister powiedział taka perełka w koronie, która również u nas Plantatorów niesie dumę, że jesteśmy Plantatorami właśnie w tej firmie, że możemy sprzedawać buraki, bo jest to firma, w której Plantatorzy otrzymują najwyższą cenę. Rok 2021 to kolejny trudny okres w uprawie buraka cukrowego. Późne i wydłużone siewy, trudności w zwalczaniu szkodników i kontroli zachwaszczenia czy wreszcie – w zależności od rejonu – niedobór lub nadmiar opadów spowodowały, że mamy bardzo duże zróżnicowanie jeżeli chodzi o plony i jakości surowca w poszczególnych regionach plantacyjnych. Patrząc globalnie będzie to lepsza kampania od zeszłorocznej, jednakże wyniki odbiegać będą od tych rekordowych, które uzyskiwaliśmy jeszcze kilka lat temu.

Podobnie jak w poprzednich latach, tak przed kampanią cukrowniczą 2021/2022 we wszystkich siedmiu cukrowniach KSC sfinansowała szereg projektów modernizacyjnych i prorozwojowych o wartości ponad 200 mln zł. Lista, jak co roku jest długa.

– Inwestycje w rozwój Krajowej Spółki Cukrowej pozwalają na zwiększanie kontraktacji buraka cukrowego u polskich rolników, co poprawia dochodowość produkcji rolnej w Polsce. Jako Spółka Skarbu Państwa zależy nam na rozwoju i stabilnych przychodach polskich gospodarstw rolnych. Wysoka jakość skupowanego surowca jest najlepszym dowodem na profesjonalizm polskich rolników – podsumowuje Prezes KSC. Jak dodaje prezes Kowa, stabilna kondycja firmy umożliwia podnoszenie ceny skupu za buraki: – Nasza sytuacja finansowa jest dobra na tyle, że mogliśmy podjąć decyzję o podwyższeniu ceny skupu surowca z dotychczasowych 26,29 euro za tonę do 28 euro przy polaryzacji 16% jeszcze w tej kampanii oraz 30 euro za tonę w kampanii 2022 r.

Największe projekty inwestycyjne KSC w 2021 r. to: modernizacja stacji pras wysłodkowych w Cukrowni Dobrzelin, budowa zbiornika do magazynowania melasu o pojemności 8.000 m3 w Cukrowni Kluczewo, modernizacja linii mycia buraków w Cukrowni Kruszwica, modernizacja stacji ekstrakcji oraz modernizacja stacji pras wysłodkowych w Cukrowni Malbork, budowa suchego rozładunku buraków oraz modernizacja linii oceny surowca – robotyzacja linii analitycznej oraz montaż linii analizy melasotworów w Cukrowni Nakło oraz zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

Źródło: KSC