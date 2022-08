Polski Cukier podnosi cenę za buraki

Wczoraj Rada Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy Krajowej Grupie Spożywczej S.A. uzgodniła z Zarządem Spółki podwyższenie ceny za buraki kontraktowane w roku gospodarczym 2022/23.

– Plantatorzy dostarczający buraki do Krajowej Grupy Spożywczej S.A. w 2022 roku otrzymają zapłatę za buraki kontraktowane o zawartości cukru 16% w kwocie netto nie mniejszej niż 46 euro za 1 tonę. Na tę kwotę składa się cena podstawowa 37 €/t i świadczenie gwarantowane w kwocie 9 €/t (zaliczka na poczet świadczenia dodatkowego powiązanego z ceną cukru). Dodatkowo podwyższono cenę za buraki nadwyżkowe do kwoty 120 zł netto za tonę. W kampanii 2022/2023 obowiązywał będzie mechanizm reklasyfikacji buraków nadwyżkowych, co pozwoli na rozliczenie części dostarczonych nadwyżek w cenie buraków kontraktowanych – poinformowała Spółka w komunikacie.