Kredyt gotówkowy – jaka może być jego maksymalna kwota i maksymalny okres kredytowania?

Potrzebujesz dodatkowych pieniędzy, które będzie można przeznaczyć na dowolny cel? Z pomocą przychodzi kredyt gotówkowy – sztandarowy produkt dostępny w większości banków. Chociaż istota takiego finansowania jest podobna, to w zależności od banku może ono różnić się wieloma parametrami. Sprawdź, jaki może być maksymalny okres kredytowania i na jaką kwotę można wziąć kredyt.

Kredyt gotówkowy (RRSO 13,2%) cieszy się dużą popularnością z kilku powodów. Przede wszystkim pozwala przeznaczyć pieniądze na dowolny cel, a ponadto wyróżnia się uproszczonymi do minimum formalnościami. Aby jednak finansowanie było dopasowane do potrzeb, warto wziąć pod uwagę kwestie, takie jak maksymalna kwota oraz okres spłaty.

Na jak dużą kwotę może opiewać kredyt gotówkowy?

Potrzeby finansowe Polaków są bardzo zróżnicowane, dlatego banki starają się wychodzić im naprzeciw. Proponują kredyty gotówkowe opiewające na kwoty o dość szerokim zakresie. Dzięki temu każdy ma szansę uzyskać finansowanie dopasowane do oczekiwań.

Maksymalna wysokość kredytu gotówkowego wyraźnie się zwiększyła w porównaniu do ofert sprzed kilkunastu lat. Obecnie można ubiegać się o kwotę rzędu nawet 200 000 zł, co pozwala nie tylko na sfinansowanie drobnych wydatków, ale również poważniejszych inwestycji.

Pamiętaj! Maksymalna kwota kredytu oferowana przez bank wcale nie oznacza, że o tyle musisz wnioskować. Jest to wręcz niewskazane, zwłaszcza gdy twój budżet domowy jest już mocno obciążony.

Warto przy tym podkreślić, że maksymalna kwota kredytu może mieć pewne ograniczenia. Często zdarza się, że kredyt gotówkowy online można zaciągnąć na niższą kwotę w związku z uproszczonymi formalnościami. Wyższa kwota finansowania może też oznaczać konieczność uzyskania zgody współmałżonka.

Na jak długi okres zaciągnąć kredyt gotówkowy?

Jeszcze kilkanaście lat temu kredyt gotówkowy kojarzył się głównie z pożyczką krótkoterminową. Obecnie czas na spłatę zaciągniętego zobowiązania może wynieść nawet 10 lat. To dobra wiadomość dla tych, którym zależy na maksymalnym odciążeniu domowych finansów. Dlaczego? Okres spłaty kredytu gotówkowego wpływa nie tylko na całkowitą kwotę do spłaty. Ma znaczenie także w kontekście wysokości raty, a co za tym idzie – zdolności kredytowej. Im niższe miesięczne zobowiązanie, tym mniejsze obciążenie domowych finansów. Oznacza to większą zdolność kredytową i większą szansę na uzyskanie pozytywnej decyzji wydawanej przez bank.

Zastanawiasz się, jak okres spłaty wpływa na wysokość raty? Warto posłużyć się poniższym przykładem.

Przykład. Zaciągasz kredyt gotówkowy na kwotę 20 000 zł. Wybierasz okres spłaty wynoszący 36 miesięcy. Miesięczna rata wyniesie 668,98 zł (RRSO na poziomie 13,2%). Wydłużenie okresu finansowania do 60 miesięcy spowoduje obniżenie wysokości raty do 449,86 zł (RRSO wynoszące 13,2%). Gdyby zaciągnąć kredyt gotówkowy na okres 10 lat, wówczas rata spadłaby do kwoty 292,64 zł (RRSO 13,2%).

Pamiętaj! Tylko od ciebie zależy, jakiej kwoty potrzebujesz i jaki okres spłaty będzie najbardziej dogodny. Warto jednak wiedzieć, że kredyt gotówkowy bez zaświadczeń z minimum formalności może wiązać się z pewnymi ograniczeniami. O szczegóły możesz zapytać doradcę w banku.

Materiał Partnera VELOBANK