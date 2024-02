Koniec miesiąca z dalszymi spadkami: Ceny zbóż 27.02.2024

Kończący się miesiąc przynosi dalsze spadki cen zbóż i oleistych na krajowym rynku w ślad za tym co dzieje się obecnie na rynkach światowych. Popyt na krajowe ziarno jest cały czas uszczuplony, a i sprzedający niezbyt chętni do pozbywania się ziarna po takich cenach. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 27.02.2024 r.?

Patrząc na sytuację w skali kraju bardzo mocno widać, że rynkowa podaż zbóż pozostaje dość mocno ograniczona. Rolnicy bardzo niechętnie sprzedają zboża licząc cały czas na wyższe ceny. Te niestety nie nadchodzą i dalej nie widać, aby sytuacja w najbliższych tygodniach miała ulec diametralnej zmianie in plus.

Bardzo mocno dają się we znaki spadki jakie po chwilowej przerwie powróciły na rynki światowe, gdzie pszenica ponownie znalazła się poniżej 200 euro/t, a kukurydza okupuje swoje wieloletnie minima co oczywiście przekłada się na nasz rynek. Dodatkowo nie widać presji zakupowej ze strony chociażby firm paszowych, które mają na obecną chwilę dobre pokrycie w surowiec.

To wszystko sprawia, że ceny oferowane za pszenicę o zawartości białka 14 proc. w portach nie dostaniemy więcej jak 960 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są dużo niższe i zaczynają się od cen na poziomie nawet 630 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej za którą skupujący oferują ceny na poziomie od 600 do 750 zł za tonę.

Pomimo tego, że na rynku brakuje chociażby jęczmienia i kupujący z chęcią by go nabyli to jego ceny nie rosną, a wręcz nieznacznie spadają. W przypadku jęczmienia paszowego stawki rozpoczynają się od 530 zł/t., a maksymalną ceną jest natomiast obecnie 750 zł/t. Oczywiście lepsze stawki obowiązują w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego, który wyceniany jest obecnie od 540 zł/t do nawet 790 zł/t, jednak różnice nie są aż tak duże jak oczekiwaliby rolnicy. Niżej jest od jęczmienia paszowego wyceniane jest pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 510 do maksymalnie 650 zł/t.

Stawki utrzymało żyto, ale jest to dość słabe pocieszenie ponieważ są to obecnie bardzo niskie poziomy. W przypadku żyta paszowego ceny zaczynają się od poziomu 450 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 570 zł/t. Z kolei za żyto konsumpcyjne można dostać maksymalnie 610 zł, a ceną minimalną jest 490 zł/t. Niewiele dzieje się również w przypadku rzepaku za który minimalnie skupujący płacą 1630 zł/t, a maksymalnie są oni skłonni zapłacić 1800 zł/t.

Podobnie do rzepaku zachowują się ceny kukurydzy, za którą podobnie jak w ubiegłym tygodniu skupujący płacą minimalnie 590 zł/t, a maksymalnie jest to 710 zł/t. Wyceny utrzymuje również owies za który to maksymalnie kupujący są skłonni zapłacić 850 zł za tonę, ale minimalnie jest to poziom 600 zł za tonę.