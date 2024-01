Końcówka miesiąca z obniżkami cen. Ceny zbóż 30.01.2024

Rozpoczynający się tydzień nie przynosi dobrych informacji dla sprzedających, gdyż zaczynamy go od obniżek cen w przypadku większości zbóż. Nie są one co prawda duże, ale mimo wszystko widoczne. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na dzień 30.01.2023 r.?

Tym razem zamiast ruchów w górę w przypadku większości sprawdzanych przez nas cenników odnotowaliśmy spadki cen. Nie przekraczają one co prawda 20 zł na tonie, ale niestety nie zapowiadają niczego dobrego. Sytuacja jest o tyle niekorzystna, że w części skupów zaczynają się pojawiać sprzedający, a wraz z nimi nieco większe partie zbóż, czyli zaczyna się ziszczać scenariusz prognozowany przez firmy skupowe, że wraz ze zbliżaniem się wiosny sprzedających będzie przybywać.

Jak zawsze w takich przypadkach jest to okazja do korekt cenników w dół, ponieważ zwiększa się podaż w skupach. Dodatkowo sytuacji nie poprawia sytuacja na rynkach światowych, na których ceny zarówno zboża jak i oleistych znajdują się na bardzo niskich poziomach, a to przekłada się również na rynek krajowy.

Wszystko to sprawia, że obecnie za pszenicę o zawartości białka 14 proc. w portach można otrzymać maksymalnie 1050 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są dużo niższe i zaczynają się od cen na poziomie nawet 720 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, za którą skupujący oferują ceny na poziomie od 650 do 820 zł za tonę.

W miarę stabilne pozostają ceny jęczmienia, którego na rynku zwyczajnie brakuje. W przypadku jęczmienia paszowego stawki rozpoczynają się od 600 zł/t., a maksymalną ceną jest obecnie 800 zł/t. Jak zawsze lepsze stawki obowiązują w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego, który wyceniany jest obecnie od 600 zł/t do nawet 840 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 580 do maksymalnie 710 zł/t.

Nieznacznie z kolei spadają ceny żyta i za żyto konsumpcyjne można dostać maksymalnie 640 zł, a ceną minimalną jest 520 zł/t, zaś ceny żyta paszowego znajdują się w przedziale od 500 do 610 zł/t. Także ceny rzepaku zostały nieznacznie obniżone i jego maksymalna cena znajduje się obecnie na poziomie 1880 zł/t, a minimalnie skupujący płacą 1700 zł/t.

O 10 zł na tonie spadła również minimalna cena suchej kukurydzy i wynosi ona obecnie 620 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 760 zł/t. Bez zmian z kolei notowany jest owies, którego na rynku nie jest zbyt dużo i maksymalnie kupujący są skłonni zapłacić nawet 910 zł za tonę, ale minimalnie jest to poziom 620 zł za tonę.