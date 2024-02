John Deere 9RX najmocniejszy w historii. Od teraz z mocą maksymalną nawet 913 KM

Wczoraj, podczas targów Commodity Classic w Houston w Teksasie firma John Deere zaprezentowała swój najmocniejszy ciągnik w historii, rozszerzając jednocześnie gamę modeli 9RX o wersje 710, 770 i 830.

Jak informują przedstawiciele producenta te nowe maszyny są również dobrze dostosowane do rynków europejskich dzięki bardzo dużej sile uciągu, zwiększonemu komfortowi operatora, możliwości zachowania 3 metrów szerokości ciągnika i najnowszym technologiom rolnictwa precyzyjnego.

Nowe modele 9RX mają 18-litrowy silnik JD18X, który zapewnia do 913 KM maksymalnej mocy ( w modelu (RX 830) przy niskim zużyciu paliwa i do 4234 Nm momentu obrotowego w najwyższym modelu. Co ważne, osiąga on pełną zgodność z normą Stage V bez konieczności stosowania płynu AdBlue. Opcjonalna potrójna pompa hydrauliczna o maksymalnym natężeniu przepływu do 636 l/min oraz hydrauliczny system inteligentnego zarządzania mocą (IPM), który w razie potrzeby zapewnia dodatkowe 40 KM, dostarczają wystarczającą moc nawet dla największych narzędzi hydraulicznych.

Nowa, w pełni mechaniczna przekładnia e21 PowerShiftTM z funkcją Efficiency Manager bez trudu wykorzystuje wysokie osiągi silnika i moment obrotowy modelu 9RX, a automatyka znana z przekładni e23TM zapewnia wyjątkowy komfort jazdy. 21 biegów jest rozmieszczonych w niewielkich odstępach, dzięki czemu operatorzy mogą łatwo ustawić odpowiednią prędkość do różnych zadań.

Ponadto nowe wózki gąsienicowe z kołami napędowymi o większej średnicy 1200 mm charakteryzują się kątem opasania 110° co umożliwia zazębienie się z 7,5 klockami pasa jednocześnie. Maksymalna masa po dociążeniu wynosi 38 100 kg, co zapewnia efektywne przenoszenie mocy i momentu obrotowego na podłoże. Zwiększona moc nowego 9RX wymaga nieco większej konstrukcji pojazdu, ale minimalny poziom nacisku na podłoże pozostaje na poziomie 0,58 kg/cm², który jest porównywalny z obecnymi mniejszymi modelami 9RX.

Zadbano również o operatorów, gdyż dzięki nowej kabinie CommandViewTM 4 Plus operatorzy mogą się cieszyć lepszym komfortem i widocznością, a także znacznie większą powierzchnią podłogi kabiny. Hałas i wibracje są zmniejszane przez nowe zawieszenie kabiny o trzech stopniach swobody w połączeniu z izolowaną ramą pomocniczą. Układ kierowniczy ActiveCommand Steering (ACSTM) dostosowuje siłę kierowania w zależności od prędkości jazdy, zapewniając łatwe i precyzyjne prowadzenie.

Zaledwie 3,5 obrotu kierownicy od blokady do blokady podczas jazdy w polu i 5 obrotów na drodze umożliwia operatorowi ciągnika 9RX osiągnięcie wyższej produktywności i komfortu oraz daje lepszą kontrolę. System szybkiego tankowania umożliwia napełnienie zbiornika oleju napędowego o pojemności 1952 litrów w czasie krótszym niż 4 minuty, co dodatkowo zwiększa wydajność operacyjną i skraca do minimum codzienne bezproduktywne momenty.

Ponadto punkty codziennej konserwacji są łatwo dostępne z ziemi lub przez nowy pomost serwisowy wokół kabiny. Dodatkowo do wydłużenia czasu sprawności operacyjnej przyczyniają się większe odstępy między wymianami oleju hydraulicznego wynoszące 4000 godzin i opcjonalny wentylator o zmiennym kierunku przepływu.

Wisienką na torcie są zaawansowane funkcje inteligentnego rolnictwa, w tym wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 12,8 cala G5Plus CommandCenter oraz pełna integracja rozwiązań John Deere Precision Ag Technology np. zmienne dawkowanie, 1-Click-Go-AutoSetup, sterowanie sekcjami i pełna kompatybilność AEF ISOBUS. Ogólną wydajność zwiększają także standardowe funkcje, takie jak łączność JDLink, dokumentacja i DataSync. Z kolei bezpłatna aplikacja John Deere Operations Center służy jako centralna platforma łącząca maszyny, operatorów i pola, ułatwiając import danych i współpracę ze stronami trzecimi.

