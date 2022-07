Jakie ceny za rzepak z nowych zbiorów? Są nowe cenniki

Wzrosły ceny rzepaku w polskich podmiotach skupujących. Po serii obniżek w czerwcu to już drugi tydzień wzrostu cen rzepaku. Najwyższa notowana obecnie stawka za tonę rzepaku to 3360 zł/t, podczas gdy tydzień temu było to 3305 zł/t.

Dzienne ceny skupu w kraju w zakładach przetwórczych

ADM Czernin – 3360 zł/t,

ADM Szamotuły – 3360 zł/t,

Bunge (magazyn Brzeg, Kruszwica) 3355 (3310*) zł/t,

ZT Bodaczów – Viterra – 3280 zł/t,

Agrolok Osiek (Różewo) – 3350 (3250*) zł/t,

Bastik – 3100 zł/t,

Komagra (Kosów Lacki) – 3300 zł/t,

Komagra (Magazyny własne) – 3280 zł/t,

Kogmara (Tychy) – 3300 zł/t,

Dzienne ceny skupu w kraju w firmach pośredniczących

Agro-Mat – 3250 zł/t,

Agro AS – 3330 (3300*) zł/t,

Lechpol Szubin – 3350 zł/t,

Agrii w zależności od regionu kraju – 3150-3250 zł/t,

Ampol-Merol – 3250 zł/t,

Pol-Tor – 3250 zł/t,

Ziarn-Pol – 3280 zł/t,

Agrotim Katolik – 3300 zł/t

Podane ceny są zasadniczo za standardowy rzepak technologiczny- wilgotność 9%, zanieczyszczenia 2%, zaolejenie 40%. Dopłata/potrącenie za wilgotność i zanieczyszczenia; wyłącznie potrącenie za zaolejenie poniżej 40%; *- warunki niemieckie.

Źródło: KZPRiRB na podstawie rozmów ze skupującymi w dniu 11 lipca 2022 r.