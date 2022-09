Halvetic – herbicyd Ciech Sarzyna z rejestracją na Słowacji, w Polsce umacnia pozycję spółki w tym segmencie rynku

Halvetic – herbicyd Ciech Sarzyna wkracza na kolejny rynek zagraniczny. Dostęp do niego zyskają słowaccy rolnicy. Tym samym kraj ten dołączy do grona dziewięciu innych, poza Polską, w których rolnicy mogą z niego korzystać.

Halvetic to herbicyd na bazie glifosatu, oparty o innowacyjną i opatentowaną technologię BGT („Better Glyphosate Technology”®), który pozwala na utrzymanie dotychczasowej wysokiej skuteczności substancji czynnej przy obniżeniu jej dawki na hektar o połowę w porównaniu do istniejących standardów. To nie tylko największa innowacja wśród herbicydów nieselektywnych na świecie i przełom na światowym rynku formulacji glifosatu, ale także odpowiedź Grupy Ciech na wyzwania związane z transformacją rolnictwa zgodną z założeniami unijnej strategii „Od pola do stołu”, polegającej na ograniczeniu stosowania środków ochrony roślin o 50 proc. do 2030 roku. Europejskie regulacje oznaczają wzrost zapotrzebowania na nowe produkty cechujące się większą efektywnością i skutecznością działania.

W 2021 roku Halvetic zanotował bardzo udany debiut w Polsce, wzmacniając pozycję Ciech Sarzyna w segmencie glifosatu, w którym spółka ma udział na poziomie ok. 50 proc. Strategia rozwoju marki zakłada jednocześnie intensywną ekspansję zagraniczną. W ciągu zaledwie roku Halvetic uzyskał pozwolenia na wprowadzenie do obrotu m.in. w Rumunii, Łotwie, Litwie, Grecji oraz w Czechach. W toku natomiast są kolejne procesy rejestracji produktu, m.in. we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Estonii, na Cyprze czy w Argentynie, które mogą zakończyć się w przeciągu kilku kwartałów.

Słowacja, obok np. Rumunii, Węgier, Czech, Litwy, Polski czy Bułgarii, należy do grupy państw, w których grunty rolne są największym składnikiem struktury użytkowania ziemi i stanowią od 40 do blisko 60 proc. powierzchni kraju . Najważniejszy obszar uprawowy w Słowacji to znajdująca się na południowym zachodzie Nizina Naddunajska. Na terenach nizinnych w tym kraju występują urodzajne gleby (brunatne, czarnoziemy, rędziny), na których uprawia się m.in. pszenicę, kukurydzę, jęczmień, buraki cukrowe, owoce i warzywa. Najczęściej uprawianym zbożem w Słowacji jest pszenica – szacuje się, że jej zbiory wynoszą ok. 2 mln ton rocznie .

Spółka Ciech Sarzyna odpowiada za dynamiczny rozwój segmentu Agro całej Grupy Ciech i stale rozwija portfolio innowacyjnych produktów, co od kilku lat skutkuje zarówno systematycznym zwiększaniem udziałów rynkowych w Polsce (7 proc. w pierwszym półroczu 2022 roku vs. 6 proc. rok wcześniej), jak i kontynuacją ekspansji zagranicznej w Unii Europejskiej i poza Europą. Grupa jest obecna ze swoją ofertą środków ochrony roślin w ok. 50 krajach całego świata.

Ciech Sarzyna, oprócz rynku macierzystego, obsługuje także rejon Europy Środkowej oraz Europę Zachodnią, Wyspy Brytyjskie i Skandynawię. Poza Europą tradycyjnie ważne dla spółki rynki to: Australia, Kanada oraz Daleki Wschód, zwłaszcza Tajlandia i Wietnam. Z kolei Proplan, który od 2018 roku wchodzi w skład Grupy Ciech, prowadzi swoje działania głównie na Półwyspie Iberyjskim, w basenie Morza Śródziemnego (Włochy, Francja, Grecja) oraz w Północnej Afryce – przede wszystkim w Maroku, Algierii i Egipcie.

W ramach strategii Grupy na lata 2022-2024 Ciech Sarzyna planuje m.in. wprowadzanie kolejnych innowacyjnych produktów i oferowanie nowoczesnych usług dla rolników, opracowanych we współpracy z partnerami zewnętrznymi.