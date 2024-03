Ceny zbóż: korekty prognoz zbiorów powodują wzrosty na rynkach towarowych

Poniedziałkowe sesje na światowych rynkach towarowych zakończyły się wzrostami i powolnych oddalaniem się od minimów cenowych, w odpowiedzi na przewidywane niższe zbiory.

Na giełdzie Matif najczęściej notowany majowy kontrakt zamknął się w poniedziałek zyskiem o 1,75 EUR, przy cenie 193,25 EUR/t. Na CBoT kontrakt majowy wzrósł o 6,25 centów do 564 centów/buszel (191 EUR/t). Dwucyfrowe wzrosty zanotowano na giełdach w Kansas i Minneapolis. Po tym jak ceny w Paryżu spadły w piątek do najniższego poziomu od trzech i pół roku, kupujący powrócili.

Na dużym rynku jakim są Indie szacuje się, że zbiory pszenicy w wyniku niekorzystnego przebiegu pogody mogą być z kolei niższe o 2 do 3 mln ton od oczekiwanych 112 mln ton.

Również rzepak zakończył poniedziałkową sesję na giełdzie Matif wzrostem o 3,75 EUR do 417,25 EUR/t, co jest najwyższym poziomem od 22 lutego. W Chicago wzrosty odnotowały także soja , śruta sojowa i olej sojowy . Majowy kontrakt na soję zakończył się wzrostem o 3,75 centów do poziomu 1155 centów/buszel (391 EUR/t).

W Eurponie jednym z czynników napędzających wzrost była prognoza Strategy Grains obniżająca perspektywy tegorocznych zbiorów rzepaku w Unii Europejskiej do 18,3 mln ton. Oznaczałoby to spadek o 8% w porównaniu do roku poprzedniego (19,9 mln ton).

Zdaniem analityków Strategie Grains, mniejszy rozmiar upraw może skutkować większym importem rzepaku z Ukrainy i Australii. W przypadku Australii urząd ds. rolnictwa ABARES skorygował w górę wyniki zbiorów w sezonie 2023/24 o 200 tys. ton do 5,7 mln ton, czyli wciąż o 31% mniej niż w poprzednim rekordowym roku.

Poniedziałek okazał się dobry także dla notowań kukurydzy. Na CBoT po piątkowej realizacji zysków nastąpiło ponowne pokrycie krótkiej pozycji w dniu wczorajszym, co spowodowało wzrost cen kukurydzy. Najczęściej handlowany majowy kontrakt zamknął się wzrostem o 5,25 centów na poziomie 430 centów/buszel (156 EUR/t) i oddalił się już o 16,6 centów od długoterminowego minimum wyznaczonego 22 lutego. Na Matif najczęściej notowany czerwcowy kontrakt zanotował wzrost o 1,75 EUR do 173 EUR/t.

Wpływ na ceny mają niewątpliwie oczekiwania analityków, że USDA obniży prognozę zbiorów kukurydzy w Brazylii po opublikowaniu w piątek nowego raportu WASDE . W porównaniu do lutego prognozowana jest korekta o 2 mln t do 122 mln t. Nie oczekuje się żadnych zmian w zbiorach kukurydzy w Argentynie , które wynoszą 55 mln ton.

źródło: Kaack