APH Group Polska uzyskała status dealera Horizon, Precision Planting oraz Raven

Z dniem 1 maja 2023 r. dystrybutor maszyn rolniczych APH Group dodał trzy nowe marki do portfolio produktowego filii w Polsce. Oznacza to reprezentację marek Horizon, Precision Planting i Raven na terenie całej Polski.

Dzięki dodaniu tych trzech dobrze znanych marek APH Group ma do dyspozycji jeszcze bardziej kompleksową ofertę produktową, zapewniając obsługę klientów zajmujących się uprawą zbóż, czy też poszukujących rozwiązań z zakresu technologii rolnictwa precyzyjnego.

Horizon i Precision Planting

Horizon to brytyjski producent, który koncentruje się w pełni na rozwoju i produkcji siewników, a także związanej z nimi technologii stosowanej w rolnictwie strip-till i no-till. W uprawie strip-till uprawiane są tylko pasy przeznaczone do siewu, natomiast w no-till gleba nie jest w ogóle uprawiana, a siew odbywa się bezpośrednio w ściernisko po poprzedniej uprawie. Oferta firmy Horizon składa się z trzech głównych maszyn: DSX, SPX i PPX. Maszyny te są dostępne w różnych szerokościach roboczych i konfiguracjach, a dzięki możliwości doboru kilku opcji mogą być dostosowane do potrzeb klienta.

Firma Precision Planting z siedzibą w USA, będąca częścią AGCO Corporation, koncentruje się na opracowywaniu inteligentnych produktów, które poprawiają jakość siewu różnorodnych roślin, co ostatecznie przekłada się na wyższe plony. Tym sposobem, unikalne i innowacyjne rozwiązania Precision Planting w połączeniu z ogromnym bogactwem wiedzy i doświadczenia agronomicznego zapewniają szybki zwrot z inwestycji poprzez rozwiązywanie problemów, i stawianie czoła wyzwaniom, które kosztują rolników najwięcej pieniędzy. Produkty firmy Precision Planting można montować w nowych siewnikach, ale są one również dostępne jako pakiet modernizacyjny niedawno sprzedanych maszyn tego typu. Dotyczy to zarówno upraw strip-till i no-till, jak i uprawy tradycyjnej.

Przemysław Romanowski, Dyrektor Zarządzający APH Group Polska, podchodzi do rozszerzenia portfolio produktowego z dużym entuzjazmem i już w tym momencie widzi wachlarz nowych możliwości.

– Rolnictwo strip-till i no-till nie jest w Polsce nowością, ale w ostatnich latach nabiera rozpędu. Coraz więcej gospodarstw rezygnuje z uprawy roli i stopniowo przestawia się na ten sposób gospodarowania. W związku z tym widzę ogromny potencjał dla rolnictwa strip-till i no-till w Polsce. Ponadto, świetnie, że możemy dostarczyć klientom najnowsze technologie i poprawić jakość ich siewu, a tym samym zwiększyć plony – wyjaśnia Romanowski.

Raven

Raven, będący częścią CNH Industrial, to amerykański dostawca z dużym doświadczeniem w technologii rolnictwa precyzyjnego, który posiada szeroką gamę rozwiązań. Jest ona podzielona na pięć kategorii: rolnictwo autonomiczne, łączność i logistyka, prowadzenie, sterowanie aplikacjami i wysięgnikami oraz ekrany wyświetlające.

– Dzięki uzyskaniu statusu dealera Raven na Polskę, mogliśmy dodać do naszej oferty silną markę, która oferuje ciekawe rozwiązania dla wielu rolników. Jesteśmy zatem bardzo zadowoleni, że Raven wybrał APH Group jako swojego partnera handlowego i serwisowego w Polsce. Dodatkowo wraz z powołaniem Wojciecha Piekarskiego na stanowisko kierownika sprzedaży i produktu, znaleźliśmy bardzo doświadczoną osobę, która poprowadzi APH Group w tej kategorii. Dlatego bardzo cieszę się na naszą współpracę z Raven, aby wspólnie wprowadzić markę i jej produkty na rynek polski- podsumowuje Przemysław Romanowski.

źródło: APH Group Polska